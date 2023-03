Carregar reprodutor de áudio

O piloto Enzo Fittipaldi volta às pistas neste final de semana, desta vez para a segunda etapa da Fórmula 2, no circuito de Jeddah, na Arábia Saudita. O brasileiro da Academia de Pilotos da Red Bull está confiante após a disputa da primeira rodada dupla do ano, no Bahrein.

“Estou muito animado com a etapa em Jeddah, nesta semana. Pontuei nas duas corridas no Bahrein, há duas semanas, e sabemos o que ajustar para ter um desempenho ainda melhor na Arábia Saudita. Vamos acelerar muito nesta etapa”, disse Enzo Fittipaldi, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Eurofarma, Claro, Snapdragon, OakBerry, Baterias Moura, Stake, Furia, PLGG e Fantom.

Enzo corre em 2023 pela Carlin, equipe tradicional nas categorias de base do automobilismo europeu e que no ano passado conseguiu o segundo lugar no campeonato de equipes da F2. Além disso, o brasileiro fez bons tempos na pré-temporada em fevereiro, já defendendo o time comandado por Trevor Carlin.

A programação da F2 na Arábia Saudita terá início nesta sexta-feira (17) com o único treino livre do final de semana e a classificação. O sábado contará com a primeira corrida da etapa, mais curta e que vale menos pontos, enquanto a segunda prova, mais longa, está marcada para o domingo. O BandSports mostra todas as atividades de pista ao vivo.

Confira a programação da Fórmula 2 na Arábia Saudita:

Sexta-feira, 17 de março

7h55 - Treino Livre

12h - Classificação

Sábado, 18 de março

12h10 - Corrida 1

Domingo, 19 de março

10h35 - Corrida 2

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: