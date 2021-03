O grid da Fórmula 2 seguirá tendo três brasileiros em 2021. Após as confirmações de Felipe Drugovich na UNI-Virtuosi e de Gianluca Petecof na Campos Racing, Guilherme Samaia garantiu sua permanência na categoria, passando a correr pela Charouz nesta temporada.

A equipe tcheca confirmou nesta segunda sua dupla para 2021, a pouco mais de um mês do início da temporada, correndo junto com a F1 no Bahrein. O brasileiro terá como companheiro o alemão David Beckmann.

Samaia, de 24 anos, parte para a sua segunda temporada na categoria após correr com a Campos Racing em 2020.

“Estou extremamente feliz em me juntar à Charouz Racing System para a temporada 2021", disse Samaia. "Eles me deram uma grande oportunidade no final de 2020, na qual eu pude me reconstruir e mostrar o que a gente pode fazer na pista".

"A equipe me estimulou muito, trouxe muita energia e fomos muito bem nos testes que fizemos juntos. Estou legitimamente grato em poder trabalhar com um grupo tão incrível de pessoas. Estou muito confiante de que seremos um time bastante forte neste ano. Vamos acelerar muito"

Seu companheiro de equipe é o alemão David Beckmann, de 20 anos, egresso da Fórmula 3, na qual venceu duas provas e foi ao pódio mais cinco vezes. O estreante também esteve nos treinos de pós-temporada no Bahrein junto de Guilherme em dezembro.

A equipe, fundada por Antonín Charouz, tem um histórico respeitável dentro do esporte a motor, inicialmente com as provas de longa duração e, mais recentemente com os monopostos.

Foi pela organização tcheca, então denominada Lotus, que Pietro Fittipaldi conquistou o título da antiga World Series em 2017. Brasileiros não são novidade no time: em 2020, Pedro Piquet correu pela equipe na Fórmula 2, e o time terminou a temporada na sétima posição com 137 pontos – incluindo duas voltas mais rápidas e cinco presenças no pódio.

“Olhando para a temporada 2020, foi provavelmente uma das mais difíceis da história do esporte a motor, mas conseguimos nos manter fortes e focados para tirar o máximo de tudo aquilo", disse Charouz.

"Estou muito feliz de poder contar com o Guilherme e o David, e estou muito mais confiante para o campeonato que se aproxima. Temos objetivos mais claros em sobre como avançar e isso nos permite estar ainda mais focados no trabalho de pista. Já tivemos o prazer de trabalhar com os dois pilotos em testes; os resultados foram positivos e encorajadores para ambos".

F2 e F3 passarão por uma mudança no formato deste ano, com o objetivo de reduzir os custos para as equipes. Para a F2, isso representa uma redução no número de finais de semana por ano. Em vez de 12, serão apenas oito, mas com o aumento de duas para três corridas por evento, mantendo o total de 24 provas em 2021.

Agora, os treinos classificatórios da sexta estão mantidos, mas definindo o grid de largada do domingo, da prova de longa duração. No sábado serão realizadas duas provas, a primeira tomará como base o resultado do treino classificatório da sexta, mas invertendo os dez primeiros colocados. Já a segunda inverte os dez primeiros da corrida anterior.

“Estou empolgado com as mudanças. No final das contas, teremos mais tempo de pista, e isso é importante. 2020 foi um ano muito difícil, mas no qual aprendi muito e cresci como piloto. Acho que agora, junto da Charouz, poderemos dar um importante passo adiante”, concluiu Samaia.

A temporada 2021 da F2 será composta de oito etapas com três corridas cada, começando em março no Bahrein e terminando em dezembro em Abu Dhabi.

