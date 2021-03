F2: Drugovich termina em 7° no primeiro dia de testes no Bahrein

David Beckmann liderou o dia de abertura dos testes de Fórmula 2 da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) no Bahrein. Felipe Drugovich terminou em sétimo. Guilherme Samaia e Gianluca Petecof ficaram com as 15ª e 21ª posições respectivamente.

Beckmann, guiando pela Charouz, cravou o melhor a melhor volta com tempo de 1min42s844 nos 20 minutos finais das três horas de sessão da tarde no circuito de Sakhir.

O piloto alemão registrou vantagem de 0s177 sobre Dan Ticktum, da Carlin, que liderou a sessão de treinos da manhã, que acabou sendo o segundo mais rápido do dia.

O brasileiro Felipe Drugovich, Juri Vips, Christian Lundgaard tiveram passagens pelo primeiro lugar na hora final.

Drugovich liderou grande parte do treino, no entanto, foi o esforço de Beckmann que prevaleceu na sessão da tarde. O brasileiro terminou na sétima posição.

O vice-campeão da FIA na Fórmula 3 do ano passado, Theo Pourchaire, foi o quarto mais rápido, atrás de Lundgaard. Liam Lawson fechou o top-5.

Zhou conseguiu registrar significativamente mais voltas à tarde em comparação com a sessão da manhã. Caso semelhante para Robert Shwartzman da Prema, embora o membro da Academia de Pilotos da Ferrari não tenha aparecido na pista na primeira hora.

Guilherme Samaia ficou com a 15 ª colocação, enquanto Gianluca Petecof terminou em 21°.

Os testes de F2 da FIA continuam na terça-feira (09) com a sessão da manhã marcada para começar às 3h, horário de Brasília.

Testes Bahrein - Resultados do 1° dia:

Pos. Piloto 8 Mar 8 Mar 1 David Beckmann

Charouz Racing System 1'44.529

31 1'42.844

19 2 Dan Ticktum

Carlin 1'43.021

14 1'48.885

24 3 Christian Lundgaard

ART Grand Prix 1'44.880

21 1'43.534

32 4 Théo Pourchaire

ART Grand Prix 1'45.038

19 1'43.570

36 5 Liam Lawson

Hitech Grand Prix 1'43.621

17 1'44.280

24 6 Jehan Daruvala

Carlin 1'43.761

15 1'49.637

26 7 Felipe Drugovich

UNI-Virtuosi 1'44.706

25 1'43.871

28 8 Jüri Vips

Hitech Grand Prix 1'44.143

16 1'44.079

18 9 Oscar Piastri

Prema Racing 1'44.346

8 1'44.088

21 10 Lirim Zendeli

MP Motorsport 1'44.095

35 1'45.010

36 11 Marino Sato

Trident 1'44.620

15 1'44.279

38 12 Bent Viscaal

Trident 1'44.408

19 1'44.314

40 13 Guanyu Zhou

UNI-Virtuosi 1'45.060

18 1'44.322

28 14 Marcus Armstrong

DAMS 1'44.480

13 1'44.331

34 15 Guilherme Samaia

Charouz Racing System 1'44.332

31 1'45.189

16 16 Roy Nissany

DAMS 1'45.471

18 1'44.581

23 17 Robert Shwartzman

Prema Racing 1'58.546

7 1'44.678

18 18 Richard Verschoor

MP Motorsport 1'44.859

38 1'45.134

39 19 Matteo Nannini

HWA Racelab 1'45.486

26 1'45.316

27 20 Ralph Boschung

Campos Racing 1'45.496

24 1'45.561

17 21 Gianluca Petecof

Campos Racing 1'46.362

27 1'46.238

33 22 Alessio Deledda

HWA Racelab 1'48.816

28 1'48.990



