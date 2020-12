F2 e F3 revelam novo formato que será usado a partir de 2021

As Fórmulas 2 e 3, principais passos no caminho dos jovens talentos que visam chegar à Fórmula 1 no futuro divulgaram como funcionará o novo formato das categorias a partir de 2021, passando a adotar um modelo de três corridas por final de semana, sendo duas corridas de menor duração e uma de maior.

Desde a criação da GP2 em 2005, a F2 tem persistido no formato de corridas de maior e menor duração, com a maior acontecendo no sábado e a menor, com grid invertido, no domingo, antes do GP de F1.

Com as mudanças nos calendários da F2 e da F3, as duas categorias não poderão aparecer mais juntas nos mesmos finais de semana da F1, abrindo espaço para uma corrida extra por final de semana.

A ordem foi modificada neste novo formato de três corridas, com duas provas de menor duração no sábado e a maior no domingo.

O treino livre e a classificação seguem o mesmo, com o primeiro sendo uma sessão única de 45 minutos de duração e o treino classificatório com 30. Mas o resultado da sessão definirá o grid de largada para a corrida do domingo.

Na F2, as duas corridas de menor duração manterão a distância de 120 quilômetros com duração de 45 minutos, e a de maior seguirá com 170 quilômetros e uma hora. O grid da primeira corrida de sábado será determinada com a inversão dos dez primeiros colocados do grid formado na sexta. Já a segunda, terá a inversão dos dez primeiros da corrida anterior.

Na F3, as três corridas terão 40 minutos de duração e, devido ao grid maior, as inversões serão diferentes que na F2. A primeira corrida do sábado se baseará na classificação de sexta, invertendo os 12 primeiros. Já a segunda pegará os resultados da prova anterior, invertendo novamente os 12 primeiros colocados.

A alocação de pontos nas corridas de curta e longa duração seguirá a mesma, além de pontos para pole da prova do domingo e volta mais rápida em cada um. Mas isso vai interferir no máximo de pontos ofertado por etapa, subindo de 48 para 65.

Na F2, cada piloto receberá ainda um conjunto extra de pneus duros como resultado da prova adicional. Já na F3, que usa apenas um composto de pneus, cada piloto também terá um conjunto a mais.

