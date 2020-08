O português António Félix da Costa fez barba, cabelo e bigode hoje, conquistando todos os pontos disponíveis na primeira das seis etapas da Fórmula E em Berlim. E o piloto da Techeetah ainda se aproveitou dos problemas que seus principais rivais sofreram na corrida para disparar na liderança.

O piloto tem agora 41 pontos de vantagem sobre Mitch Evans, da Jaguar, que segue em segundo apesar de não ter pontuado na corrida após sofrer um toque de Max Günther nos minutos finais da prova.

Quem subiu na classificação após a corrida foi Sam Bird. O britânico, que estava em décimo, subiu para sexto com seu terceiro lugar. Já Lucas di Grassi perdeu três posições. Após começar o dia em quinto, o brasileiro agora ocupa a oitava colocação e se vê bem distante de Da Costa, 56 pontos com 150 em disputa.

Veja como ficou a classificação de pilotos após a primeira prova de Berlim:

Entre as equipes, o domínio da Techeetah continua, que agora tem 32 pontos de vantagem para a BMW Andretti, com a Mercedes já mais atrás, a 51 pontos.

Confira a classificação de equipes:

