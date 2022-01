Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado aconteceu o treino de classificação para a corrida 2 do ePrix de Diriyah, na Arábia Saudita, primeiro evento da temporada 2021-2022 da Fórmula E.

O grande nome novamente foi Nyck de Vries, que derrotou Edoardo Mortara na ‘final’ da sessão por uma diferença de cinco milésimos. O melhor brasileiro foi Lucas di Grassi, que chegou até as semi-finais, derrotado pelo atual campeão e garantindo o quarto lugar no grid. Sérgio Sette Câmara vai largar da 13ª posição.

Entenda o novo formato de classificação

Devido às críticas ao modelo anterior de classificação, com quatro grupos de seis, a F-E trouxe uma mudança no formato da definição do grid de largada. A parte de grupos está mantida, mas com apenas dois em vez de quatro, divididos em posições pares e ímpares no campeonato.

Cada grupo tem 12 minutos de pista para fazer o melhor tempo e avançam os quatro melhores de cada para a definição da pole position, que passa a assumir um formato de mata-mata. Primeiro com as quartas de finais, seguindo essa ordem:

- 1º do Grupo A x 4º do Grupo B

- 2º do Grupo A x 3º do Grupo B

- 3º do Grupo A x 2º do Grupo B

- 4º do Grupo A x 1º do Grupo B

Os vencedores das quartas-de-finais passam para as semifinais e, os dois vencedores, disputam a pole position na final.

Para a formação do grid temos: os dois finalistas na primeira fila, com o vencedor fazendo a pole. Os dois semifinalistas ficam na segunda fila, alocados segundo o resultado da final: quem perdeu para o primeiro colocado sai em terceiro. Quem caiu nas quartas-de-finais ocupa a terceira e quarta filas do grid, organizados por tempo de volta.

Já da nona posição para baixo, os que ficaram ainda na fase de grupos, a organização também depende do resultado final. Os eliminados no grupo do vencedor ocuparão as posições ímpares do grid (9º, 11º, 13º...) e os do grupo do segundo colocado ficam com as pares (10º, 12º, 14º...).

Grupo A

Foram para o grid nessa primeira parte: Lucas di Grassi, Sérgio Sette Câmara, Olviver Askew, Jake Dennis, Sebastien Buemi, Oliver Turvey, Nyck de Vries, Nick Cassidy, Andre Lotterer, Pascal Wehrlein e Oliver Rowland, que terá que cumprir punição com a perda de três posições de largada devido a um incidente nesta sexta-feira.

Em grande fase, o atual campeão, De Vries, cravou 1min07s939. Di Grassi foi o segundo colocado, seguido de Rowland e Lotterer, entre os classificados para o mara-mata. Sette Câmara chegou a liderar a tabela de tempos, mas ficou em sétimo no seu grupo.

Grupo B

Nesta parte tivemos: Stoffel Vandoorne, Sam Bird, Edoardo Mortara, Jean-Eric Vergne, Mitch Evans, Maximilian Gunther, Alexander Sims, Robin Frijns, Dan Ticktum, Antonio Giovinazzi e António Félix da Costa.

Mortara foi o mais veloz, com 1min07s724. Com ele, se classificaram para as quartas de final Frijns, Da Costa e Vergne.

Fase Final

A primeira disputa reuniu três títulos da Fórmula E, com De Vries contra Vergne. Com 1min06s871, o atual campeão seguiu para a semi-final.

O segundo duelo foi entre Da Costa e Di Grassi, também sendo uma disputa entre campeões. O brasileiro demorou mais para sair dos pits, mas conseguiu superar o português, com 1min07s580.

Na sequência, Rowland e Frijns duelaram, e o holandês cravou 1min07207, conseguindo a classificação.

O duelo final das quartas foi entre Lotterer e Mortara. O companheiro de equipe de Di Grassi fez 1min07s014, sendo o último classificado para pegar Frijns na semi.

Di Grassi e De Vries entraram na pista valendo vaga para a final do treino de classificação. O piloto da Mercedes confirmou o favoritismo ao fazer 1min06s835, contra 1min07836 do brasileiro, que sairá da quarta posição.

O holandês teve Mortara na final, que derrotou Frijns ao cravar 1min06s987, sendo 0s197 mais rápido que seu rival.

A decisão ficou entre De Vries e Mortara. O atual campeão foi mísero 0s005 mais rápido e conquistou a pole position para a corrida deste sábado. A marca foi de 1min07s154 contra 1min07s159.

A largada da corrida 2 na Arábia Saudita acontece às 14h30 (horário de Brasília) neste sábado.

Grid de largada

