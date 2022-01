F-E: Di Grassi faz boa largada e termina em 5º lugar em estreia

Carregar reprodutor de áudio

Lucas Di Grassi fez uma boa corrida de estreia pela Venturi na Fórmula E. A etapa inaugural da temporada 2022 foi disputada nesta sexta-feira (28) em Diriyah, na Arábia Saudita. O brasileiro fez sua 85ª largada na categoria dos carros elétricos, abriu a prova em oitavo lugar, conquistou duas posições logo na largada e cruzou a linha de chegada em quinto após 41 voltas completadas.

Di Grassi travou disputa com Sam Bird, da Jaguar Racing, ao longo de praticamente toda a prova. Na volta 3, ele superou o inglês e assumiu o quinto lugar, mas Bird retomou o top-5 no 17º giro da corrida. O brasileiro, no entanto, conseguiu retomar a posição depois de deixar para trás André Lotterer, da Porsche, e cruzou a linha de chegada em quinto depois de 41 voltas e pouco mais de 52 minutos de prova.

“Foi um bom início de temporada, uma pena que não conseguirmos avançar mais para conquistar o primeiro pódio do ano. Mas amanhã tem mais e mostramos que tempos potencial para chegar entre os primeiros novamente e, assim, nos manter entre os ponteiros do campeonato”, resumiu Di Grassi.

A Fórmula E volta a acelerar neste sábado na Arábia Saudita. O treino livre do ePrix de Diriyah 2 está marcado para 7h25 (de Brasília), com transmissão no canal oficial da Fórmula E no YouTube. A sessão classificatória está marcada para 9h30, enquanto a largada será às 14h e será exibida ao vivo pela TV Cultura e também pelo canal SporTV 3.

