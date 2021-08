Em um dos finais de prova mais eletrizantes da história da Fórmula E, Lucas di Grassi obteve uma vitória ao mesmo tempo importante e surpreendente durante a penúltima etapa do campeonato, disputada neste sábado (14) em Berlim.

Depois de largar em terceiro e usar uma inteligente estratégia do modo ataque, o brasileiro cruzou a linha de chegada com uma vantagem de apenas 0s141 sobre o suíço Edoardo Mortara, da Venturi.

O resultado, que embaralhou ainda mais a classificação, fez di Grassi subir de 14º para sexto na pontuação, a oito pontos do líder Nyck de Vries, da Mercedes – com ainda 30 pontos em jogo na corrida final deste domingo (15).

Esta foi sua 12ª vitória e 35º pódio da carreira na F-E, oferecendo desde já uma grande despedida para a Audi, que realiza suas últimas corridas na categoria na rodada dupla de Berlim.

"Perdemos uma vitória importante em Roma e depois tivemos aquela também perdida em Londres", relembrou di Grassi. "Por isso, vencer a corrida aqui em Berlim significa muito para mim e também para a equipe"

"Agora nós vamos para a cartada final, amanhã, na última corrida do ano, com chances de terminar entre os primeiros. Nosso carro está bom, então estamos confiantes”, completou o brasileiro.

Confira mais da reação do piloto:

A etapa final da temporada terá largada às 10h30 no horário de Brasília, com transmissão nacional da TV Cultura e SporTV.

