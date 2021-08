Se a Fórmula E já estava equilibrada antes do ePrix de Berlim, a primeira corrida do fim de semana que fecha a temporada, disputada neste sábado (14), deixou as coisas ainda mais emboladas com a atuação irretocável e vitória do brasileiro Lucas di Grassi.

Nada menos do que 14 pilotos podem sair com o título do campeonato de 2020-21, 29 pontos separam o líder Nyck de Vries de Maximilian Günther, o último com chances matemáticas, e 30 serão disputados na prova derradeira: 25 para o vencedor, 3 pela pole, 1 por liderar o group stage e mais 1 aplicado ao dono da melhor volta.

O único piloto do Brasil com chances de sair campeão é di Grassi. Com 87 pontos e na sexta colocação no mundial, ele busca fechar era na Audi, onde fez história na categoria, com chave de ouro e o bicampeonato. Seu último título foi em 2016-17.

O atual campeão, António Félix da Costa, também tem chances de ganhar pela segunda vez consecutiva. O português está em sétimo lugar e marca 86 tentos, 9 de desvantagem para de Vries.

Classificação de pilotos

No campeonato de equipes, 48 pontos são o máximo que os times podem alcançar. A líder Jaguar perdeu terreno para a Techeetah com o resultado da primeira corrida de Berlim e também viu a Audi se aproximar. São seis na disputa.

Classificação de equipes

Posição Equipes Pontos 1 Jaguar Racing 171 15 25 34 8 - - 21 4 2 3 29 - 15 15 - 2 Techeetah 166 - 15 25 6 5 6 41 8 4 18 16 4 - 18 - 3 Virgin Racing 165 - 22 12 3 21 - 23 - 18 25 22 - 19 - - 4 Audi Sport Team Abt 162 15 4 8 - 16 9 1 44 2 16 - 19 - 28 - 5 Mercedes 158 33 3 3 26 40 - - 8 - - - 24 21 - - 6 Andretti Autosport 157 - - 2 10 4 29 10 10 17 25 1 25 10 14 - 7 Mahindra Racing 122 6 - 4 18 1 16 2 13 8 - 10 18 26 - - 8 Venturi 121 18 - - 13 - 12 - 15 25 - 6 2 - 30 - 9 Porsche Team 117 10 1 6 15 - 18 - 4 12 4 22 14 10 1 - 10 DAMS 79 8 6 11 1 - 12 8 - 18 15 - - - - - 11 Dragon Racing 47 - 22 - 2 18 - - - - - - - 5 - - 12 NIO Formula E Team 18 1 8 1 4 - 4 - - - - - - - - -

