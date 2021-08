O líder da temporada da Fórmula E, Nyck de Vries, acredita que tinha chances de terminar entre os 10 primeiros no ePrix de Berlim se não fosse a difícil qualificação que o deixou no fundo do grid. O piloto da Mercedes chegou para a última etapa com uma vantagem de seis pontos na liderança da do campeonato,.

No entanto, ele e seu companheiro de equipe Stoffel Vandoorne decidiram fazer uma volta de preparação extra no treino classificatório que comprometeu os pneus e o fez largar de 19º. O holandês ainda perdeu posições e terminou na 22ª posição após ter que ir aos boxes depois de toque com Alex Lynn.

De Vries explicou o incidente, não percebido pela transmissão da TV, ao Motorsport.com: "Obviamente tínhamos muito ritmo e eu estava tentando ultrapassá-lo. Ele estava se defendendo de forma muito agressiva por duas voltas e eu fiquei à frente. Então ele me atingiu na tangência da Curva 1."

"Desperdiçar tanta energia naquela fase da corrida... não acho que foi muito inteligente. Era desnecessário. Talvez tivéssemos uma chance de terminar entre os dez, mas era tudo o que poderíamos ter feito, dada nossa posição inicial", acrescentou.

Os comissários não tomaram nenhuma providência em relação ao acidente, somente investigaram de Vries por seu possível papel em causar a colisão entre as Curvas 2 e 3. Lynn chegou a recebeu uma penalidade de drive-thru, mas foi por uso impróprio de fanboost.

Apesar do dia difícil, o holandês manteve a liderança do campeonato e carrega uma vantagem de três pontos sobre Edoardo Mortara - que terminou em segundo pela Venturi. Mais atrás, a Techeetah perdeu uma esperada dobradinha, o que teria dado a António Felix da Costa a vantagem sobre o companheiro de equipe Jean-Éric Vergne por um ponto.

Questionado sobre se os resultados foram positivos em uma corrida vencida pelo brasileiro da Audi, Lucas di Grassi, que não estava tão próximo dele na classificação, de Vries respondeu: "Não vou negar que poderia ter sido pior. Vamos aceitar, mas temos que fazer nosso trabalho agora."

Nyck ganhou confiança com o desempenho de seu companheiro de equipe, Vandoorne. O belga se classificou apenas em 22º como resultado de um erro de estratégia de qualificação semelhante, onde correu para uma volta de preparação extra, mas o ex-piloto da Fórmula 1 subiu 10º lugares e terminou em 12º.

Em relação à ascensão do parceiro, o holandês reiterou: "Não tenho dúvidas de que temos um pacote forte, mas ter apenas um carro rápido não é suficiente."

Você precisa colocar tudo junto e executar para transformar esse desempenho em pontos. Esse é o maior desafio", concluiu.

