Carregar reprodutor de áudio

As duas corridas da Fórmula E na Arábia Saudita tiveram um mesmo vencedor: Pascal Wehrlein. O piloto alemão da Porsche triunfou com estilo nesta sexta-feira e sábado nas ruas de Diriyah, derrotando por duas vezes o britânico Jake Dennis.

Com apenas três corridas e duas vitórias, o ex-piloto da Fórmula 1 chegou à liderança do campeonato, somando 68 pontos. Dennis não deixa barato e tem seis a menos.

Sem somar pontos na Arábia, mas com um pódio na primeira rodada, Lucas di Grassi ainda sustenta a sétima posição na tabela. Sérgio Sette Câmara ainda não pontuou.

A próxima etapa da Fórmula E acontece na Índia, no dia 11 de fevereiro. Veja como está a classificação do campeonato.

VÍDEO: Rico Penteado explica otimismo sobre novo chefe da Ferrari

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #214 – Quem pode surpreender na temporada 2023 da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music