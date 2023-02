Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E fechou a programação da rodada dupla de Diriyah neste sábado, com a segunda corrida nas ruas da Arábia Saudita.

E assim como aconteceu nesta sexta-feira, a vitória ficou com Pascal Wehrlein, que mais uma vez viu Jake Dennis no retrovisor, na segunda posição. Rene Rast terminou em terceiro lugar, após briga com Sam Bird.

Os brasileiros tiveram uma corrida para esquecer. O melhor deles foi Lucas di Grassi, em 16º. Sérgio Sette Câmara, que havia largado da 13ª colocação, finalizou em 18º.

A Corrida

Na largada, Evans pulou à frente de Hughes, seguidos de Rast, Wehrlein e Mortara. Sette Câmara conseguiu uma posição, chegando ao 12º lugar nas primeiras voltas.

Aos poucos, os pilotos da parte de trás começavam optar pelo modo ataque. Sette Câmara fez o primeiro uso na nona volta, com isso, o mineiro caiu de volta ao 13º posto.

Evans foi o primeiro entre os ponteiros a buscar o modo ataque, com isso, ele caiu para o terceiro lugar, cedendo as posições aos dois pilotos da McLaren.

No giro seguinte, foi a vez de Hughes ir para o local em que se ganha potência-extra, caindo também para a terceira colocação. Já Rast, foi para o modo ataque na 11ª volta, mas conseguiu retornar à frente. O alemão conseguiu diferença superior a dois segundos após o período de maior velocidade.

Na 13ª volta, Wehrlein assumiu a segunda posição, após bela manobra sobre Evans.

A corrida ganhou um novo líder quando Rast optou pelo modo ataque na abertura da 18ª volta e Wehrlein assumiu a ponta.

Na metade da prova, Wehrlein liderava com Rast em segundo, seguidos de Evans, Hughes e Mortara no top 5. Sette Câmara era o 18º e Di Grassi o 19º.

Quem crescia aos poucos era Dennis, que na 24ª volta assumia a segunda posição, após superar Rast. A esta altura ele ainda não havia buscado o modo ataque na corrida.

No giro seguinte o britânico foi para o modo ataque e buscava tirar uma diferença de quase três segundos.

Bird também crescia e a essa altura era o terceiro colocado.

Na 27ª volta, Nico Muller parou seu carro na curva 1 e trouxe o safety car. O retorno aconteceu na 31ª, sem mudanças na ponta e com a informação de que uma volta seria adicionada no final, somando assim 40 giros no total.

Oliver Rowland abandonava na sequência.

Em seguida, Dennis pegou o modo ataque, buscando diminuir a diferença que estava em quase dois segundos.

Bird, que usava o modo ataque, chegou a passar por Rast na curva 1, mas exagerou na dose e foi parar na área de escape. Por sorte, ele ainda conseguiu retornar em quarto.

No final, Wehrlein confirmou a vitória em Diriyah, seguido de Dennis e Rast. O melhor brasileiro foi Di Grassi, em 16º. Sette Câmara terminou na 18ª posição.

A próxima etapa da Fórmula E acontece na Índia, no dia 11 de fevereiro.

Resultado

