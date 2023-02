Carregar reprodutor de áudio

Após passar por México e Arábia Saudita, a Fórmula E chega à Índia, com o ePrix de Hyderabad, que acontece neste sábado.

Em jogo, a liderança do campeonato que vê a briga entre Pascal Wehrlein e Jake Dennis, os únicos que venceram até agora. Mais do que isso, que não triunfou ficou na segunda posição. Com isso, o alemão ex-F1 lidera com 68 pontos, seis a mais que o britânico.

Será uma nova oportunidade dos brasileiros se recuperarem. O melhor deles na tabela é Lucas di Grassi, com 18 pontos, todos conseguidos no México. Sérgio Sette Câmara ainda não saiu do zero.

Diferentemente do que aconteceu em Diriyah, a etapa da Índia será de apenas uma corrida, com transmissão da TV aberta brasileira no início da manhã deste sábado.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 7h55 YouTube da F-E Treino Livre 2 Sábado 23h35 YouTube da F-E Classificação Sábado 2h10 Bandsports Corrida Sábado 6h30 Band

