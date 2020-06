No início de agosto, a Fórmula E irá finalizar a temporada 2019/20 com uma maratona de corridas em Berlim. E o grid, que já conta com duas novidades, René Rast na Audi e Alex Lynn na Mahindra, pode ter mais uma troca, que pode acabar com a volta de Nelsinho Piquet ao grid da categoria.

Segundo o site The Race, a equipe NIO 333 deve dispensar o piloto chinês Ma Qing Hua antes mesmo do final da temporada, e já estaria em busca de um possível substituto para a sequência de corridas em Berlim. De acordo com a publicação, três ex-pilotos da categoria estariam na lista: Nelsinho Piquet, Daniel Abt e Tom Dillmann.

Representantes de Nelsinho e Abt já teriam realizado conversas com a equipe pela vaga, que teria Oliver Turvey como companheiro.

Uma possível mudança na dupla da NIO já está em discussão desde o último eP da categoria, em Marraquexe, ainda em fevereiro. Por outro lado, o destino de Ma deve ser um retorno às categorias de Turismo, especialmente o Mundial da classe.

Para Nelsinho, a vaga representaria uma volta às origens, já que foi com a equipe, que se chamava China Racing à época, que o brasileiro venceu o primeiro título da história da F-E, na temporada 2014/15.

A passagem de Nelsinho pela F-E durou quatro anos e meio, e foi marcada por altos e baixos. Após esse primeiro campeonato, a performance da NIO caiu consideravelmente.

O brasileiro ficou na equipe, que passou a se chamar NEXTEV por mais duas temporadas, mas foi o 15º e 11º entre os pilotos, respectivamente. No final de 2016/17, assinou para correr pela Jaguar.

Em 2017/18, a primeira temporada da Jaguar na categoria, voltou a pontuar com regularidade, mas não voltou ao pódio, terminando três vezes em quarto ao longo do campeonato.

Na temporada seguinte, 2018/19, correu com a Jaguar apenas nas seis primeiras etapas, tendo seu contrato encerrado ainda na metade do campeonato. No período que correu, conquistou apenas um ponto, terminando outras duas provas fora da zona de pontos, além de três abandonos. Desde então, Nelsinho está afastado da F-E.

Já a NEXT, que adotou o nome NIO na temporada 2017/18, ficou ainda mais longe de repetir as boas performances do primeiro ano. Em 2018/19, terminou em último no campeonato de construtores e em 2019/20 ainda não conquistou nenhum ponto após cinco corridas.

Raio-X de Hamilton: veja a metamorfose e as histórias inéditas do maior piloto da F1 na atualidade

PODCAST: F1 pronta para volta! Sérgio Sette Câmara explica como será protocolo detalhado