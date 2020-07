F-E: Após saída da Audi, Abt assina com NIO para etapas de Berlim

No final das contas, Daniel Abt vai conseguir terminar a temporada 2019/20 da Fórmula E. Após sua saída da Audi no mês passado, o alemão encontrou uma nova casa na categoria, pelo menos de modo temporário, substituindo Ma Qing Hua na NIO333 para a maratona de provas em Berlim.

Abt, que já venceu duas provas na F-E, foi demitido da Audi no mês passado após a polêmica envolvendo o piloto e o torneio virtual da categoria. Na etapa disputada em Berlim, Abt colocou um piloto profissional de eSport para correr em seu lugar. No seu lugar, a Audi trouxe o bicampeão do DTM René Rast.

O piloto alemão assinou com a NIO para as provas de Berlim para correr no lugar de Ma, que não teria como viajar para a Europa devido às restrições de viagem impostas pela União Europeia a pessoas vindas da China.

Abt disse: "Eu sempre amei correr e a Fórmula E, portanto, ter a oportunidade de correr as últimas seis corridas, todas em casa e mantendo meu recorde de ter competido em todas as corridas da história da categoria é emocionante".

"Nos últimos três anos, estive trabalhando com uma montadora líder, então tenho experiência e conhecimento para colaborar com a equipe".

Membros da equipe que estão baseados em Xangai também não estarão presentes nas atividades em Berlim, local onde não só Abt venceu em 2018 mas também foi o palco da polêmica que levou à sua demissão da Audi.

Apesar de Ma ser visto como garantido na equipe para a próxima temporada, a presença de Abt significa que ele vai se manter ao lado do ex-companheiro de equipe Lucas di Grassi e de Sam Bird como os únicos pilotos a competir em todas as 63 provas da história da F-E.

