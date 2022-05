Carregar reprodutor de áudio

Após uma boa etapa em Mônaco, a Fórmula E retoma as atividades da temporada 2022 neste fim de semana, com uma passagem dupla pelo Aeroporto Tempelhof em Berlim, a pista que mais recebeu provas do mundial de carros elétricos.

Os ePrix de Berlim deste fim de semana contarão com uma diferença entre eles: apesar de usarem o mesmo traçado, a prova do sábado será realizada no sentido anti-horário, enquanto a do domingo será no sentido horário, criando um desafio a mais para os pilotos.

Essas serão a sétima e oitava etapas da temporada 2022, marcando assim a metade do campeonato, com 15 ePrix previstos após o cancelamento da prova de Vancouver. Após a passagem pela Alemanha, a categoria visita ainda Jacarta, na Indonésia, além de rodadas duplas em Nova York, Londres e Seul, encerrando a temporada em agosto na capital sul-coreana.

Após o ePrix de Mônaco, o Mundial tem um novo líder: Stoffel Vandoorne. O vencedor nas ruas do Principado chegou a 81 pontos, abrindo seis de vantagem para o bicampeão Jean-Éric Vergne. Mitch Evans e Robin Frijns vêm na sequência, com 72 e 71, enquanto Edoardo Mortara fecha o top 5 com 49.

Com um bom resultado em Mônaco, apesar de ter sua estratégia atrapalhada pelo safety car, Lucas di Grassi se mantém no top 10, ocupando a nona posição, com 37 pontos.

Confira os horários da sexta etapa. A TV Cultura é responsável pelas transmissões em TV aberta enquanto o SporTV cobre a categoria na TV fechada.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 02h15 YouTube da F-E Treino Livre 2 Sábado 04h YouTube da F-E Classificação 1 Sábado 05h40 TV Cultura e SporTV 2 Corrida 1 Sábado 10h TV Cultura e SporTV 2 Treino Livre 3 Domingo 02h15 YouTube da F-E Treino Livre 4 Domingo 04h YouTube da F-E Classificação 2 Domingo 05h40 TV Cultura e SporTV Corrida 2 Domingo 10h TV Cultura e SporTV

