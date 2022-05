Carregar reprodutor de áudio

A equipe Abt, que disputou a Fórmula E desde seu início até recentemente e estava associada à Audi até a saída da montadora alemã da categoria de monopostos elétricos, vai retornar ao campeonato na próxima temporada, quando a F-E debutará sua terceira geração de carros.

A Abt, pela qual o piloto brasileiro Lucas di Grassi foi campeão da F-E, havia deixado a categoria em função da saída da Audi no fim da temporada 2020/21, mas retornará para a próxima campanha de 2022/23.

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Além do título de di Grassi em 2016/17, a Abt/Audi foi campeã de equipes na temporada seguinte, que foi a última com a primeira geração de carros. Com o retorno do time, a F-E deve manter 12 equipes no grid, já que a estrutura da Mercedes, que deixará a categoria, deve ser comprada.

"A F-E sempre teve um lugar em nossos corações e nunca foi segredo o fato de que nós gostaríamos de voltar", afirmou o chefe da organização, Hans-Jurgen Abt. "Depois do pontapé inicial interno, estamos conversando com parceiros atuais e potenciais."

"O objetivo é ter uma equipe forte no campeonato, tanto dentro das pistas como fora delas", completou o dirigente. A Abt será uma equipe cliente em 2022/23 e terá algum fornecedor de powertrain entre as sete montadoras que estão trabalhando na terceira geração de carros da F-E.

A equipe também deixou clara sua intenção de contratar pilotos "rápidos e espertos" e poderia promover o retorno do alemão Rene Rast, que foi companheiro de di Grassi antes do fim das atividades do time em 2021.

