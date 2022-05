F-E: Marraquexe é anunciada como substituta de Vancouver

Carregar reprodutor de áudio

Marraquexe sediará a 10ª etapa do campeonato de Fórmula E deste ano em 2 de julho, substituindo o anteriormente adiado ePrix de Vancouver.

A cidade marroquina já sediou quatro corridas da categoria, a última delas em 2020, antes da pandemia, no Circuit International Automobile Moulay El Hassan.

O local apareceu brevemente no calendário da temporada passada, antes que a corrida fosse cancelada, por conta da suspensão de voos do Reino Unido.

No entanto, Marraquexe cobrirá a vaga deixada pela etapa de Vancouver, que foi cancelada no mês passado, pois os promotores não conseguiram concluir os arranjos necessários a tempo de sediar a corrida.

A corrida de Vancouver faria parte de uma exposição canadense, a E-Fest, que também foi adiada para 2023, incluindo uma conferência de sustentabilidade empresarial e música ao vivo.

O retorno de Marraquexe garante que o calendário da Fórmula E deste ano contará com 16 corridas, o maior de sua história.

Antonio Felix da Costa, da DS Techeetah, venceu a corrida anterior realizada no Marrocos em 2020 a caminho de seu título da Fórmula E, já que o circuito sediou sua primeira corrida em 2016, vencida por Sebastien Buemi.

O atual piloto da Arrow McLaren SP IndyCar, Felix Rosenqvist, venceu pela Mahindra em 2018, com a equipe indiana também triunfando na temporada seguinte, graças a Jerome d'Ambrosio, que assumiu a liderança após a colisão dos carros de Da Costa e Alexander Sims.

