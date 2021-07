Max Gunther foi o grande nome da Fórmula E neste sábado, quando a categoria dos carros totalmente elétricos realizou a primeira de duas provas do fim de semana. Boa parte da corrida em terceiro, ele se aproveitou da briga entre Nick Cassidy e Jean-Eric Vergne nos minutos finais, para assumir a ponta e não perder mais.

A mesma confusão também possibilitou Lucas di Grassi a ficar em terceiro, garantindo pódio. Pole, Cassidy teve que se conformar com o quarto lugar.

O outro brasileiro da categoria, Sérgio Sette Câmara, foi penalizado logo no início da corrida e finalizou em 18º.

A Corrida

A largada foi limpa, com Cassidy mantendo a liderança, seguido de Jean-Eric Vergne e Sebastien Buemi. Lucas di Grassi subiu uma posição e Sergio Sette Câmara caiu para 15º. Ainda no início, era anunciado que o piloto mineiro estava sendo investigado por uma suposta ilegalidade no mapa de aceleração de seu carro.

Quando restavam 39 minutos, foi anunciado que o brasileiro teria que pagar um drive through. Oliver Turvey também tinha a mesma punição, mas por ter usado mais energia do que o permitido.

Com cerca de oito minutos de prova, os 10 primeiros já utilizavam o primeiro modo ataque, excedo o líder, Cassidy, que ativou o benefício com quase 10 minutos de corrida. Pouco antes, di Grassi pulava para o quinto posto.

Faltando 31 minutos, Lynn e Wehrlein se encontraram, com o piloto da Porsche levando a pior e abandonando.

Di Grassi inovou na estratégia e pegou seu segundo modo ataque quando restavam 30 minutos, e subiu para o quarto lugar.

Mitch Evans, que era o nono colocado, parou o carro na curva 1, com problemas e trouxe a bandeira amarela local, coincidindo no momento em que os rivais mais próximos de di Grassi pegavam o segundo modo ataque. Logo em seguida, o Full Course Yellow foi acionado.

Com menos de 24 minutos a corrida reiniciou, com Cassidy ainda usufruindo 30 segundos de potência extra para se distanciar de Vergne.

Aos poucos, Vergne se aproximou de Cassidy, que também não estava longe de Max Gunther e di Grassi. A diferença do primeiro ao quarto colocado era de menos de 1.5s.

Com menos de oito minutos para o final, Cassidy e Vergne se enroscaram, Gunther se aproveitou e foi para a liderança, e di Grassi subiu para o terceiro posto. Cassidy caiu da liderança para o quarto lugar. Vergne permaneceu em segundo.

E esta foi a ordem final, com Gunther conseguindo a primeira vitória da temporada, o nono piloto diferente a vencer em 10 corridas.

Resultado final em instantes...

