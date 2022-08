Carregar reprodutor de áudio

Na madrugada deste domingo (14) conheceremos o campeão da oitava temporada da Fórmula E. O segundo ePrix de Seul decidirá o campeão deste ano, e apenas dois pilotos seguem vivos na disputa: Stoffel Vandoorne, da Mercedes, e Mitch Evans, da Jaguar.

O belga da Mercedes terminou em quinto a prova deste sábado enquanto o rival venceu de forma sólida, reduzindo consideravelmente a vantagem do líder do campeonato. Mas Vandoorne ainda possui uma boa distância: 21 pontos separam os dois com 29 em jogo na 16ª e última etapa da temporada 2022.

Com o quarto pódio na temporada, o brasileiro Lucas di Grassi subiu para a quinta posição com 126 pontos, ficando a apenas 10 do bicampeão Jean-Éric Vergne em quarto e a 18 do seu companheiro de equipe, Edoardo Mortara, que abandonou a prova do sábado com um furo de pneu. Já Sérgio Sette Câmara é o 20º com dois pontos conquistados.

Em sua última corrida na Fórmula E, a Mercedes tem grandes chances de conquistar mais uma dobradinha de títulos. A equipe alemã deixa a categoria após este fim de semana, com sua entrada passando para a McLaren.

A Mercedes tem 31 pontos de vantagem no Mundial de Construtores para a Venturi com um máximo de 47 em jogo.

Confira a situação do Mundial de Pilotos após o ePrix I de Seul:

Confira a situação do Mundial de Construtores após o ePrix I de Seul:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 301 46 11 9 18 10 26 16 40 10 12 16 24 26 27 10 - 2 Venturi 270 18 40 10 6 4 8 28 34 21 36 21 2 2 25 15 - 3 Techeetah 254 4 8 27 20 21 25 22 10 33 33 - 25 6 10 10 - 4 Jaguar Racing 225 13 - - 35 25 21 16 1 27 17 6 25 10 4 25 - 5 Virgin Racing 177 7 18 6 21 16 19 - 10 - - 43 11 15 6 5 - 6 Porsche Team 134 - 14 46 5 20 - 21 4 6 - 8 2 1 1 6 - 7 Andretti Autosport 125 17 10 1 - - 2 - - 8 6 1 4 41 22 13 - 8 Mahindra Racing 46 - 4 - - - - 2 6 - 1 - 12 - - 21 - 9 DAMS 34 - - 6 - 2 4 - - - - 10 - 4 8 - - 10 NIO Formula E Team 7 - - - - 7 - - - - - - - - - - - 11 Dragon Racing 2 - - - - - - - - - - - - - 2 - -

