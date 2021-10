As brasileiras Julia Ayoub e Antonella Bassani estão entre as oito finalistas na classe Sênior do programa FIA Girls on Track - Rising Stars.

A Federação Internacional de Automobilismo anunciou no domingo os oito nomes que se classificaram para a fase decisiva do programa em parceria com a Ferrari que escolherá uma mulher para integrar a academia de pilotos da Scuderia, além de passar uma temporada na equipe Iron Dames da F4 Italiana.

As brasileiras Julia Ayoub e Antonella Bassani, que avançaram para a final, participarão da próxima etapa do projeto entre 24 e 27 de outubro.

Nessa fase, as pilotos passarão por workshops de treinamento de energia, recuperação e testes de reação, realizarão sessões de simulação da F4, além de testarem o monoposto da categoria.

Ao final desta etapa, as quatro escolhidas continuarão na série.

F1 AO VIVO: Verstappen SEGURA Hamilton após GUERRA ESTRATÉGICA e vence em Austin; veja análise do GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #139 – Qual o campeonato da F1 mais emocionante do século?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: