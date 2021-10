Quatro anos após o final da Fórmula 3 Brasil, o país voltará a ter uma categoria nacional de monopostos, mas uma divisão 'abaixo': a Fórmula 4, organizada pela Vicar. A informação foi antecipada pelo jornalista Reginaldo Leme na transmissão da Band da classificação para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

A série fará parte do 'guarda-chuva' da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que já tem competições nacionais em diversos países, sendo os principais Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, França e Espanha, além dos Estados Unidos no caminho para a Indy. A F4 brasileira também concederá pontos para a superlicença da F1 e correrá junto à Stock Car Pro Series.

"Notícia para o automobilismo brasileiro, a FIA deu o aval oficial para a Fórmula 4 Brasil", comunicou Leme durante a transmissão. "Serão carros idênticos ao formato de Fórmula 4 no resto do mundo, com modelos novíssimos da geração de 2022, e promovida pela Vicar. O objetivo é aquele de formar pilotos para a Fórmula 1. A idade mínima será de 15 anos e correrá junto a etapas da Stock Car."

"As regras seguirão o pacote da FIA, igual em todos os países, com preços controlados para ser uma categoria barata que permite que você já comece a pontuar para ter a superlicença. O mais importante é que essa categoria fará com que o garoto que sai do kart não precise ir imediatamente para a Europa com seus 15 anos e muitas vezes fracassar na carreira por isso."

Com a informação do jornalista, já podemos prever as datas da F4 Brasil, pois a Stock Car divulgou neste sábado (23) os dias das etapas de 2022, com começo em fevereiro e encerramento em novembro.

No momento, o único país sul-americano que recebe a categoria é a Argentina, com o campeonato nacional indo para sua última rodada no final de semana de 29 a 31 de outubro.

