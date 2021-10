Foi o fim semana mais importante da carreira do jovem Gabriel Fonseca, de 18 anos. O paulista disputou a última etapa do campeonato americano de Fórmula 4 US fazendo, pela primeira vez, uma corrida em um fim de semana de Fórmula 1, como preliminar do GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas em Austin, capital do estado do Texas.

Fonseca fechou a temporada sua temporada de estreia com saldo positivo, recebeu a bandeira quadriculada no top-10 em dez oportunidades e teve como melhor resultado dois sextos lugares, em Mid-Ohio e Brainerd.

Ao longo da temporada o brasileiro chamou atenção de Paulo Totaro, empresário e piloto, que passou a apoiar o jovem na F4 US e na Fórmula Delta com sua marca de roupas, a Equivoco.

O atual líder da Fórmula Delta, no Brasil, teve a chance de conquistar mais um top-10 no Texas, mas foi abalroado por um concorrente que foi punido após a prova.

“Foi um saldo positivo essa minha temporada nos Estados Unidos. Correr fora do Brasil é muito diferente, tivemos bons momentos e acho que termino o ano muito forte e pronto para a temporada 2022. Tenho o desafio de completar o campeonato da F-Delta, em que lidero, e acho que a Fórmula 4 US me ajudou muito a entender melhor as corridas e o carro”, disse Fonseca.

O piloto é apoiado pela Equivo Racing, presente também na Porsche Cup e tem como coach o experiente Fabio Carbone, piloto titular da Porsche Endurance Series. Gabriel Fonseca também falou sobre o apoio do coach no decorrer do ano.

“O Carbone é muito experiente, já venceu o Master de F3 em Zandvoort e entende muito do carro. Competir nos Estados Unidos não é fácil e o Fabio me ajudou muito a chegar e já virar rápido no grupo dos 10 melhores do grid. Infelizmente alguns acidentes ao longo do ano nos impediram de ir ainda mais longe”, destaca o jovem piloto.

Gabriel Fonseca fecha a temporada 2021 em 12º lugar na Fórmula 4 US e em breve divulgará os planos para a próxima temporada.

