Brasileira Júlia Ayoub passa para nova fase de programa da FIA

A jovem piloto Júlia Ayoub iniciou sua jornada nas eliminatórias do FIA Girls On Track – Rising Stars nesta semana em Paul Ricard, na França, e avançou para a próxima fase da seletiva por uma vaga na Academia da Ferrari. Júlia agora segue para o primeiro campo de treinamento do programa, que terá 12 das 20 mulheres que participaram da parte presencial da seletiva. Ao todo, mais de 70 garotas de diversas partes do mundo se inscreveram para o programa.

“Estou muito feliz por ter sido aprovada nessa primeira fase e só tenho a agradecer a todos que trabalharam junto comigo para isso acontecer na minha carreira”, disse Julia. “Essa iniciativa da FIA é muito importante para vermos cada vez mais mulheres no esporte a motor e vamos em busca do sonho de conquistar uma vaga na Academia da Ferrari, que também está de parabéns pela iniciativa.”

A próxima fase do FIA Girls On Track será disputada ainda nesta semana, entre os dias 14 e 15 de outubro, em Paul Ricard. O desafio incluirá atividades de kart, simulador, media training, testes físicos e mentais, além de aulas com conselhos de nutrição e recuperação.

Única brasileira a disputar o Mundial de Kart em 2019, na Finlândia, Júlia começou no kart em 2016 e agora luta por uma vaga entre as oito mulheres que avançarão para o segundo campo de treinamento, onde elas realizarão testes de Fórmula 4 na França.

“Estou muito focada para esses próximos dias, que serão bastante intensos. Vamos trabalhar bastante e espero aprender muita coisa nessa fase da seletiva. Estamos muito perto de testar um carro de F4, então o foco é total para chegarmos neste objetivo”, afirmou Júlia.

Após as 12 garotas participarem de atividades nos campos de treinamento de kart e F4, apenas as quatro melhores serão escolhidas para um curso na Academia de Pilotos da Ferrari em novembro. A vencedora do programa será anunciada em dezembro e assinará um contrato com a Academia Ferrari para correr na F4 Italiana em 2021.

Hamilton 'DÁ O TROCO' em Stewart e cia e elege o momento de maior 'DRAMA' em sua carreira na F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?