Matheus Morgatto é selecionado para primeiro teste de F4 na França

Um dos principais destaques do Brasil no kartismo europeu, Matheus Morgatto participará de seu primeiro teste com um Fórmula 4 na carreira. O piloto paulista foi selecionado pela Birel Art, sua equipe no kart, para disputar a seletiva do Richard Mille Young Talent Academy, que acontecerá entre domingo (11) e terça-feira (13) em Le Mans, na França.

“Estou muito feliz por essa oportunidade especial de guiar pela primeira vez o Fórmula 4 aqui na França. Agradeço muito todos da Birel Art, que acreditaram no meu potencial para participar desse teste. Eu vou fazer o meu melhor e quero adquirir o máximo de experiência possível com o carro”, diz Morgatto, que tem 16 anos.

Com diversas conquistas no kartismo brasileiro, Morgatto logo começou a trilhar uma carreira de destaque internacional na modalidade. Ele foi campeão do Pan-americano de kart e do Florida Winter Tour em 2018 e atualmente vem conseguindo bons resultados também no WSK e no Europeu de Kart. Seu maior desafio da parte final da temporada no kart será o Mundial em Portugal, entre os dias 6 e 8 de novembro.

“Eu pretendo fazer essa transição do kart para o fórmula da melhor maneira possível. É o momento mais importante da carreira de um piloto e estou bem preparado para isso. Sei que ainda é só o início, tenho contrato no kart para mais uma temporada, mas quero aproveitar ao máximo esse momento especial”, diz Morgatto, que estará entre aproximadamente 20 pilotos na disputa da seletiva.





