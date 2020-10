Brasileiras passam para próxima fase de programa da FIA

O programa FIA Girls on Track, que levará uma piloto para a Academia da Ferrari, selecionou oito garotas para a próxima fase, após training camp que que contava com 12 pretendentes.

A partir de agora, uma nova etapa aguarda as garotas no circuito de Paul Ricard, entre os dias 2 e 4 de novembro.

Entre os oito nomes, duas brasileiras permanecem na briga: Antonella Bassani e Júlia Ayoub.

“Foi uma semana de muito trabalho: iniciava cedo e terminava tarde. Um nível muito elevado de pilotas, então era difícil saber quem seguiria ou não. Nesta última etapa, o grau de dificuldades aumentou bastante e também passamos por júris”, contou Antonella. “Estou muito feliz e agora o foco é total para novembro. A partir desta nova etapa, não se usará mais o kart, e sim os carros de F4. Estou ansiosa para pilotar”, conta a pilota natural de Concórdia, Santa Catarina.

“Estou muito feliz por ter conseguido avançar mais uma vez e cada passo dado até aqui teve uma importância enorme”, disse Júlia. “A partir de agora o desafio é ainda maior e vou seguir me preparando bem para fazer os testes de F4 com a Winfield Racing School, aqui em Paul Ricard”, completou.

Além das brasileiras, também foram selecionadas: Jessica Edgar (GBr), Esmee Kosterman (Hol), Toni Naudé (Sui), Juju Noda (JPO), Doriane Pin (Fra) e Maya Weug (Bel/Hol).

