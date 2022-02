F4 Brasil anuncia grid para temporada inaugural após ‘draft’

Carregar reprodutor de áudio

Em um formato que remete às seleções em ligas norte-americanas, como a NBA e NFL, a Fórmula 4 Brasil promoveu neste sábado (12), no Autódromo de Interlagos, um draft para selecionar os pilotos que vão representar cada uma das quatro equipes do grid na sua temporada inaugural.

O sorteio contou com 16 pilotos, além dos chefes das equipes Cavaleiro Sports, Full Time Sports, KTF Sports e TMG Racing. O evento contou também com as presenças de Fernando Julianelli, CEO da Vicar; Gastão Fráguas, líder do projeto; e o jornalista Reginaldo Leme, além da imprensa convidada.

Entre os competidores confirmados estão Fefo Barrichello, piloto de 16 anos e filho de Rubens Barrichello, além do filho de Felipe Giaffone, Nicolas (17). O grid também conta com uma piloto, Aurélia Nobels, de 15 anos.

Na primeira parte do draft, os chefes das equipes sortearam, alternadamente, cada um dos pilotos. Em seguida, os competidores tiveram dez minutos para negociar eventuais trocas antes do alinhamento definitivo.

“O draft é uma iniciativa que está alinhada com o DNA da nossa F-4, que é dar igualdade de condições a todos os participantes”, disse Fernando Julianelli. “Eu acredito que essa solução, com os chefes de equipe sorteando os pilotos que comporão seus times, veio para ficar. É importante que a categoria surja já inovando e mostrando que todos os competidores são tratados da mesma forma. É o caminho da competitividade que queremos imprimir a esse campeonato”, continuou Julianelli, que tem sob sua responsabilidade também as categorias Stock Car, Stock Series e Turismo Nacional.

Confira a formação das equipes e pilotos da primeira temporada da BRB Fórmula 4 Brasil:

EQUIPE: CAVALEIRO SPORTS

Fundação: 2016

Sede: Guarulhos (SP)

Chefe de equipe: Beto Cavaleiro (50)

Engenheiro: Gabriel Furlán (57)

PILOTOS

Felipe Barrichello Bartz

Idade: 16 anos (27/05/2005)

Cidade natal: São Paulo (SP)

Última categoria: Super Fórmula Paulista

Carreira: Bicampeão do Brasileiro de Kart na classe Júnior; campeão do Open Brasileiro de Kart na classe Júnior; vice-campeão do Sul-Americano de Kart na classe Júnior; vice-campeão do Florida Winter Tour.

João Tesser

Idade: 20 (29/04/2001)

Cidade natal: São Paulo (SP)

Última categoria: Kart nas classes Novatos e Sprinter

Carreira: Campeão brasileiro na classe Novatos, o paulista de 20 anos tem uma trajetória peculiar, uma vez que não passou pelas primeiras categorias do kartismo.

Nicolas Giaffone

Idade: 17 anos (06/10/2004)

Cidade natal: São Paulo (SP)

Última categoria: Kart na classe Rotax Max Graduados

Carreira: Campeão do Sul-Americano de Rotax Júnior Max em 2018, vice-campeão do Brasileiro de Rotax Júnior Max em 2019, vice-campeão do Paulista de Rotax Max Graduados.

Vinícius Tessaro

Idade: 15 anos (08/03/2007)

Cidade natal: Formosa (GO)

Última categoria: Kart na classe Rotax Júnior Max

Carreira: Campeão do Brasileiro e da Copa Brasil na classe Mirim em 2015; campeão do SKUSA Super Nationals na classe Mini Swift; campeão brasileiro e sul-brasileiro da classe Júnior Menor; bicampeão brasileiro da Rotax Júnior Max (2020/2021)

EQUIPE: KTF SPORTS

Fundação: 2018

Sede: Cotia (SP)

Chefe de equipe: Enzo Bortoleto (23)

Engenheiro: Guilherme Ferro (40)

PILOTOS

Álvaro Yoon Cho

Idade: 14 anos (27/06/2007)

Cidade natal: São Paulo (SP)

Última categoria: Kart na classe Júnior

Carreira: Teve trajetória de apenas dois anos no kartismo, disputou competições importantes, como o Brasileiro de Kart e etapa do WSK, na Europa, antes de seguir para os monopostos

André Novaes

Idade: 24 anos (25/03/1997)

Cidade natal: Belo Horizonte (MG)

Última categoria: Kart na categoria Sprinter

Carreira: Campeão da Copa Brasil de Kart; vice-campeão brasileiro e tricampeão mineiro de kart; bicampeão da Taça Minas de Kart.

Luan Lopes

Idade: 17 anos (27/01/2005)

Cidade natal: São Paulo (SP)

Última categoria: Copa HB20

Carreira: Iniciou carreira no kartismo, mas se transferiu para o motocross aos 13 anos, onde ficou até os 15. Com 16, voltou ao automobilismo para correr na Copa HB20 ante de estrear na F4 Brasil.

Richard Annunziata

Idade: 20 anos (28/01/2002)

Cidade natal: Jundiaí (SP)

Última categoria: Kart na categoria Graduados

Carreira: Campeão da Copa Brasil de Kart, da Copa São Paulo Light e da Copa KGV na categoria Novatos em 2018.

EQUIPE: FULL TIME SPORTS

Fundação: 2004

Sede: Vinhedo (SP)

Chefe de equipe: Maurício Ferreira (44)

Engenheiro: Eduardo Bassani (56)

PILOTOS

Fernando Barrichello

Idade: 16 anos (13/09/2005)

Cidade natal: São Paulo (SP)

Última categoria: Kart

Carreira: Vice-campeão sul-americano e vice-campeão da Copa São Paulo KGV, participações recentes em provas no Brasil e nos Estados Unidos e recentemente competiu com o pai, Rubinho, nas 500 Milhas de Kart, em Interlagos.

Nelson Neto

Idade: 15 anos (07/06/2006)

Cidade natal: São Paulo, SP

Última categoria: Fórmula Delta e Kart na classe Graduados B

Carreira: Campeão do Brasileiro de Kart na classe Novatos em 2021; bicampeão do Open do Brasileiro de Kart; campeão paulista da classe Novatos; campeão paranaense e catarinense

Pedro Clerot

Idade: 15 anos (22/01/2007)

Cidade natal: Brasília (DF)

Última categoria: Fórmula Delta

Carreira: Campeão do Open do Brasileiro de Kart na classe Júnior, em 2021; mais jovem piloto a conquistar uma pole em competições oficiais do automobilismo brasileiro, aos 14 anos. Também venceu corrida na Fórmula Delta, aos 14 anos.

Ricardo Gracia

Idade: 17 anos (30/01/2005)

Cidade natal: Araçatuba (SP)

Última categoria: Kart na classe OK

Carreira: Campeão sul-americano de kart em 2017; tricampeão brasileiro de kart (em 2015, 2017 e 2020); campeão da Copa Brasil de Kart em 2019 e também representante brasileiro da FIA Academy Trophy em 2018

EQUIPE: TMG RACING

Fundação: 2004

Sede: Americana (SP)

Chefe de equipe: Thiago Meneghel (42)

Engenheiro: Rosardo Campos (Mineiro) (50)

PILOTOS

Aurélia Nobels

Idade: 15 anos (07/01/2007)

Cidade natal: Boston (EUA)

Última categoria: Kart nas classes OK Júnior e Júnior

Carreira: De nacionalidade norte-americana e belga, Aurélia foi a única mulher a participar do Mundial de Kart na classe OK Júnior, em 2018, e já disputou outras competições como o Europeu de Kart e o Campeonato Brasileiro.

Lucas Staico

Idade: 17 anos (11/01/2005)

Cidade natal: Belo Horizonte (MG)

Última categoria: Kart na classe Graduados B

Carreira: Conquistou quase 20 títulos, entre eles o bicampeonato do Sul-Americano em 2015/2016, tri da Copa Brasil em 2015/2016/2018 e campeão do Brasileiro na classe Júnior, em 2019. Representante brasileiro no FIA Academy Trophy em 2019.

Lucca Zucchini

Idade: 16 anos (23/08/2005)

Cidade natal: São Paulo (SP)

Última categoria: Fórmula Delta

Carreira: Campeão da Copa São Paulo de Kart na classe Rotax Júnior Max em 2020; vice-campeão da Copa São Paulo de Kart na Rotax Max Master em 2021.

Nicholas Monteiro

Idade: 16 anos (20/10/2005)

Cidade natal: Sunrise, Flórida, Estados Unidos

Última categoria: Kart na classe Graduados

Carreira: Campeão do Sul-Brasileiro de Kart na classe Novatos em 2021; pódio na Copa Brasil de Kart, classe Novatos, também em 2021.

