Neste fim de semana, Gabriel Fonseca encerra sua segunda temporada na Fórmula 4 US, na etapa do Circuito das Américas (COTA), em Austin. O piloto do carro #76 da Crosslink Kiwi Motorsport tem dois objetivos: conquistar o primeiro pódio no ano e encerrar a temporada entre os 10 melhores na tabela de classificação. Até o momento cinco etapas foram disputadas, Gabriel tem como melhor resultado o quarto lugar, na segunda prova da etapa da Virgínia.

O piloto também conquistou uma pole nesta pista, no entanto, foi abalroado por um concorrente quando liderava a prova. Fonseca soma 56 pontos e ocupa o oitavo lugar na competição.Na etapa de COTA serão disputadas três corridas, por isso muitos pontos ainda estão em jogo.

“Estou muito feliz por correr novamente no COTA, um traçado desafiador e que gosto muito. Foi nesta pista que participei pela primeira vez de um evento conjunto com a Fórmula 1, então tenho carinho especial. Tenho dois objetivos: subir no pódio e fechar o ano entre os dez melhores”, disse.

Será a segunda vez que o brasileiro compete no circuito. Em 2021, Fonseca disputou a etapa preliminar da F1 e teve sua primeira experiência em um evento global. As corridas serão transmitidas ao vivo pelo YouTube da categoria. Veja abaixo a programação da etapa.

Programação da etapa:

Quarta-feira, 02 de novembro

18:20 - F4 U.S. Quali (30mins)

Quinta-feira, 03 de novembro

12:00 F4 U.S. Corrida 1 (20mins)

16:00 F4 U.S. Corrida 2 (20 mins)

Sexta-feira, 04 de novembro

11:15 F4 U.S. Corrida 3 (20 mins)