Prema anuncia que Rafa Câmara irá correr na FRECA em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Após estrear na Fórmula 4 em 2022, o brasileiro Rafael Câmara vai correr na FRECA - Fórmula Regional Europeia pela Alpine - na próxima temporada. O anúncio da mudança de categoria foi feita nesta sexta-feira.

Pelas redes sociais, a Prema Racing, equipe que do brasileiro, informou que após um ano correndo pela F4 italiana, o piloto da Academia de Pilotos da Ferrari vai dar mais um passo na carreira.

O piloto de 17 anos fez questão de enfatizar a importância de dar continuidade na sua jornada com uma das equipes mais tradicionais do automobilismo na formação de jovens talentos e destacou o foco na preparação física e mental para assumir o novo desafio.

"Tenho o prazer de continuar minha jornada com a PREMA no Campeonato Europeu de Fórmula Regional em 2023. Apesar de que irei competir numa nova categoria, poder continuar o meu percurso com uma das equipas mais históricas nas categorias de juniores é extremamente valioso."

"Nos conhecemos muito bem depois de um ano, mas já temos muitas corridas juntos, o que nos dá um ponto de partida sólido para alcançar o sucesso. Já comecei a trabalhar na minha preparação mental e física, testei o carro nos últimos meses e estou ansioso para o início da temporada de 2023. Gostaria de agradecer à Ferrari Driver Academy, PREMA e, claro, aos meus patrocinadores, que foram fundamentais para tornar este projeto realidade", concluiu.

O chefe de equipe da Prema fez questão de enfatizar as conquistas de Rafa Câmara competindo por Fórmulas - com seis vitórias na F4 dos Emirados Árabes e o terceiro lugar tanto na F4 italiana quanto na alemã.

"Rafael se mostrou muito competitivo em sua estreia nos monolugares e foi um rápido vencedor de corrida. Além disso, ele fez algumas melhorias em 2022 e provou ser digno de dar o passo para uma nova série desafiadora. Ser um novato na FRECA não será fácil com certeza, mas estou confiante de que ele será um excelente competidor e dará muitos outros passos à frente.”

Veja teaser da série documental sobre Bernie Ecclestone

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: bi da Stock Car redefine tamanho de Barrichello? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music