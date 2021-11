Rafael Câmara é selecionado pela Academia de Pilotos da Ferrari

A bandeira brasileira retorna à Casa de Maranello. Uma semana após a frustração do abandono na final do Mundial de Kart por furo de pneu enquanto liderava a prova, o piloto pernambucano Rafael Câmara foi anunciado hoje como integrante do programa de desenvolvimento da Scuderia Ferrari.

Ele disputará a F4 em 2022 com o status de integrante da Academia de Pilotos da Ferrari (FDA).

Após uma formidável temporada no kart europeu em 2021, com a conquista de três títulos internacionais e do vice-campeonato europeu, Rafa foi indicado pela Escuderia Telmex para representar a América Latina na fase final da seletiva da FDA, realizada entre 12 e 15 de outubro em Maranello.

Na ocasião foi aplicado um extensivo programa de avaliação, indo desde bateria de testes físicos, psicológicos e cognitivos até avalição de pilotagem em simulador e na pista a bordo do carro de F4.

Aprovado no processo seletivo, o piloto pernambucano tem pela frente uma série de testes de F4 ainda em 2021, sempre sob supervisão da FDA. Seu calendário da próxima temporada e a equipe pela qual irá competir serão anunciados posteriormente.

“Estou muito feliz em ter sido selecionado pela Ferrari Driver Academy", disse Câmara. "É uma oportunidade única para mim e farei o meu melhor para retribuir a confiança demonstrada em meu trabalho".

"É um sonho fazer parte da família Ferrari e tenho que agradecer a todos que sempre me apoiaram, especialmente aos meus pais, que sempre estiveram do meu lado".

