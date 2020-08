Caio Collet intensifica treinos físico e mental para 'maratona' na Fórmula Renault Eurocup

Após uma longa espera em virtude da pandemia mundial, causada pelo coronavírus, a Fórmula Renault Eurocup voltou às pistas em julho e iniciou a disputa da temporada 2020 com a realização de duas das 10 etapas em rodada dupla, ambas na Itália. E o começo foi muito promissor para o brasileiro Caio Collet, de 18 anos, que já subiu três vezes ao pódio, sendo uma vitória e está na liderança do campeonato.

Como já estava previsto, em agosto, a categoria fez uma pausa, mas retorna no início de setembro para uma verdadeira “maratona”. Serão oito etapas, 16 provas em três meses de disputa, passando por seis países e oito pistas diferentes.

Leia também: Collet chega em quinto em Ímola e segue na liderança da Fórmula Renault Eurocup

A primeira delas acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de setembro, em Nurburgring, na Alemanha. Depois, pilotos e equipes correrão em Magny-Cours (França), Zandvoort (Holanda), Barcelona (Espanha), Spa-Francorchamps (Bélgica), Hockenheim (Alemanha) e Paul Ricard (França), até chegar em Abu Dhabi, no Emirados Árabes, para a etapa final em novembro.

Integrante do Renault Sport Academy, Collet tem aproveitado este intervalo para intensificar os treinamentos e estar bem preparado para as corridas, compromissos e viagens.

No início do mês, o piloto participou de atividades na sede da equipe Renault de F1, em Enstone, na Inglaterra. Collet pode vivenciar a rotina de alguns departamentos da fábrica e todo o trabalho na construção e evolução de um carro de F1. Também assistiu no local, ao lado de outros pilotos do programa júnior team, as corridas de F1 que foram disputadas no período.

Há uma semana, o brasileiro viajou para Viareggio, na Itália, onde tem participado de sessões de testes físicos e mentais na Fórmula Medicine, que trabalha há 30 anos com pilotos das principais categorias do automobilismo mundial, realizando em paralelo importantes estudos científicos, que deram origem a um programa inovador, focado nas necessidades de cada esportista. Com uma equipe formada por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas, entre outros, fornece suporte completo para pilotos e equipes.

“Além da parte física, eles têm um trabalho mental muito forte, que é importante e ajuda muito em termos de performance e em momentos decisivos na pista”, comentou.

“Minha rotina tem sido bem intensa, com duas horas e meia de treinos pela manhã e mais duas horas e meia à tarde, intercalando treinos físico e mental”, explicou Collet, que em 2019 foi campeão entre os estreantes da Renault Eurocup.

“Vamos retomar o campeonato no início de setembro e seguimos até novembro, quase sem pausas. Vai ser corrida atrás de corrida, viajando o tempo todo. Então, é muito importante saber lidar com tudo isso e estar focado e bem preparado”, completou o brasileiro.

Collet defende a equipe R-ace GP pelo segundo ano na Fórmula Renault Eurocup. O brasileiro tem 68 pontos no campeonato 2020, 14 de vantagem em relação ao vice-líder Franco Colapinto e 18 à frente do espanhol David Vidales, terceiro colocado. A categoria tem reunido 20 pilotos no grid, mantendo sua tradicional competitividade.

TELEMETRIA: Ferrari descobre problema de Leclerc e Renault ‘tira o pé’ contra Racing Point na Bélgica

PODCAST: Na guerra de bastidores dos circuitos, qual é o calendário dos sonhos da F1?