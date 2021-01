A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) elegeu seu novo presidente nesta sexta-feira (15). Giovanni Guerra comandará a entidade que rege o automobilismo nacional nos próximos quatro anos, com posse imediata.

Guerra recebeu 14 votos, contra uma abstenção. O candidato da oposição, Milton Sperafico, não teve votos registrados, já que, em protesto, as federações que o apoiavam abandonaram a assembleia, pois pediam a impugnação da eleição por entender que havia ilegalidades na constituição de parte do eleitorado, principalmente no Maranhão, estado de Guerra.

“Inicio hoje o maior desafio da minha vida”, disse Guerra. “O automobilismo sempre foi mais do que uma paixão. Ele representa um grande pedaço da existência. Após trabalhar pelo esporte no meu Maranhão e na CIK-FIA, vou me dedicar, de forma incansável, para o seu desenvolvimento ao longo desses quatro anos”, disse o presidente eleito.

Após o resultado, a chapa ACELERA BRASIL, de Sperafico, publicou uma “nota pública”, explicando os motivos do abandono da assembleia.

Chapa ACELERA BRASIL, em defesa da plena legalidade, após apresentar as impugnações a parte dos eleitores, notadamente FEDERAÇÃO DE MARANHÃO, por ausência de mandato valido de representação, que venceu em 03/01/2021, a FEDERAÇÃO DO PIAUÍ, MARANHÃO e TOCANTINS, diante da prova efetiva que não cumpriram os requisitos para serem tidos como eleitores, notadamente por ausência de pilotos e provas em 03 modalidades, de igual forma FEDERAÇÃO DE ALAGOAS, que somente possui 11 pilotos.

No mesmo sentido, foi impugnada a ABPA que representaria os pilotos, diante que NÃO REALIZOU CONSULTA PUBLICA, acerca da escolha dos pilotos. A validação de votos, que não preenchem os requisitos legais, se traduz em vício de nulidade.

O automobilismo nacional, precisa urgentemente de um novo olhar, o que agora será melhor representado pelo COMITE de CLUBES, FEDERAÇÕES e PILOTOS, que congrega pilotos de todas as modalidades, além de 14 autódromos e mais 60 kartódromos, visando imprimir essa nova orientação ao esporte.

Guerra foi presidente da Federação de Automobilismo do Estado do Maranhão por 20 anos. Desde 2015, representa o Brasil na Comissão Internacional de Kart da FIA, sendo apontado como um dos responsáveis pela vinda do Mundial de Kart para o Brasil, em Birigui.

