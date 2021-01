Lamborghini Squadra Corse lança canal dedicado na Motorsport.tv

Londres, 13 de janeiro de 2021: A Lamborghini Squadra Corse, departamento de automobilismo da montadora italiana de carros de luxo, juntou-se a uma lista impressionante de marcas automotivas e de automobilismo com um canal dedicado na Motorsport.tv, plataforma digital da Motorsport Network dedicada a corridas e conteúdo automotivo.

Tendo recentemente polido suas credenciais de automobilismo com repetidas vitórias significativas nas 24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring e campeonatos internacionais de GT, a Lamborghini se posicionou como um player importante no GT. O lançamento de seu canal dedicado Lamborghini na Motorsport.tv significa que os fãs poderão desfrutar do conteúdo dos bastidores de suas atividades de corrida.

Utilizando a audiência mensal de 56 milhões da Motorsport Network, este canal personalizado tem como objetivo projetar o DNA do automobilismo da Lamborghini e seus campeonatos Super Trofeo, sediados na Europa, Ásia e EUA. O amplo conhecimento da rede sobre o público do automobilismo dará à Lamborghini as ferramentas necessárias para alcançar fãs que já estão interessados ​​em corridas de carros esportivos, mas também novos fãs que podem ser convertidos em fãs regulares por meio do conteúdo exclusivo que entregam ao Motorsport.tv.

A Motorsport.tv ganha força com este último anúncio, já que a Lamborghini se torna o quarto fabricante a lançar um canal dedicado nos últimos seis meses. A plataforma, que está rapidamente se tornando o destino preferido para as equipes e marcas que desejam se ativar no espaço digital, está se tornando um centro de corrida digital do qual os fãs de automobilismo vão querer fazer parte.

Giorgio Sanna, chefe de automobilismo da Lamborghini disse: “Após os sucessos das corridas de nossa marca, agora parece o momento perfeito para lançar nosso canal dedicado na Motorsport.tv. O alcance da Motorsport Network nos oferece a oportunidade de contar nossas histórias para um novo público digital. Por meio desse canal, podemos ver o potencial de crescimento do interesse pela marca Lamborghini no espaço de corrida e pelos nossos campeonatos de Super Trofeo, ajudando a agregar mais valor a ambos.”

James Allen, presidente da Motorsport Studios disse: “Lamborghini é uma marca que é sinônimo de distinção e modelagem para o futuro. Eles criam experiências únicas para seus clientes na estrada e na pista de corrida e também há muito para os fãs apreciarem. O conteúdo que a Lamborghini trará para Motorsport.tv não só criará uma oferta de canal distinta, mas também poderemos compartilhá-lo em nossos canais usando nosso player exclusivo da Motorsport.tv.”