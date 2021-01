Neste domingo aconteceu no autódromo de Paraná mais uma rodada da categoria Junior da Top Race, um dos campeonatos mais importantes do automobilismo argentino. Logo no início, um grande susto para os pilotos e fãs.

Um toque entre Axel Tomada e David Martínez (El Dipy) trouxe uma série de outros acidentes em sequência logo na primeira curva da pista, chamada de “Curvón”.

Os carros de Carlos Guttlein, Héctor Mercado e Alexis May não conseguiram se desvencilhar. Um deles, o de May, acabou acima do muro de contenção. Todos os pilotos não tiveram ferimentos e o único que foi encaminhado para o hospital por precaução foi May, que acabou capotando seu carro inúmeras vezes. Após o ocorrido, 'El Dipy' foi excluído.

Veja como foi:

Por outro ângulo, a câmera onboard capta o momento exato do toque que ocasionou o grande acidente.

