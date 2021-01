Copa Truck, Shell HB20 e GT Sprint Race anunciam calendário conjunto para 2021

A quinta-feira (21) foi o dia para algumas das principais categorias do automobilismo brasileiro confirmarem seus calendários para a temporada de 2021, ainda assolada pela pandemia.

Copa Truck, Copa Shell HB20 e GT Sprint Race terão quase que todos os seus compromissos nos mesmos fins de semana. A categoria dos caminhões terá sete etapas, com a ausência de provas no Nordeste (pois ainda não estão confirmadas as obras necessárias homologação dos autódromos junto à Confederação Brasileira de Automobilismo) e com início no dia 11 de abril em Curitiba.

A Copa Shell HB20 terá oito compromissos, começando um pouco antes, no dia 14 de março, no Velocitta. A partir da segunda etapa, ela segue com os ‘brutos’, assim como a Sprint Race, que também terá uma data adicional, no dia 31 de outubro, com local ainda a ser definido.

Outra grande novidade é a estreia do Autódromo de Potenza, em Minas Gerais, na cidade de Lima Duarte.

"Estamos muito felizes em poder apresentar o calendário de 2021, com datas e locais já definidos, começando no Velocitta, seguindo ao lado da Truck e estreando em praças onde nunca havíamos corrido antes, como Tarumã e o novo Autódromo Potenza", comentou Daniel Kelemen, CEO da HRacing, organizadora da Copa Shell HB20.

"A cada ano esperamos entregar uma temporada melhor e neste ano não será diferente. Estamos com pouquíssimas vagas restante das 40 que temos, a maior parte do grid do ano passado permanecerá conosco, assim como nossos patrocinadores e parceiros. E, assim que a pandemia permitir, teremos a volta do item mais importante e que mais faz falta: o público", completou Kelemen.

Confira os calendários

Copa Truck

Etapa 1 - 11/04 - Curitiba (PR)

Etapa 2 - 23/05 - Goiania (GO)

Etapa 3 - 27/06 - Interlagos (SP)

Etapa 4 - 18/07 - Cascavel (PR)

Etapa 5 - 15/08 - Tarumã (RS)

Etapa 6 - 03/10 - Potenza (MG)/Alternativa

Etapa 7 - 05/12 - Curitiba (PR)

Copa Shell HB20

Etapa 1 - 14/03 Velocitta (SP)

Etapa 2 - 11/04 Curitiba (PR)

Etapa 3 - 23/05 Goiania (GO)

Etapa 4 - 27/06 Interlagos (SP)

Etapa 5 - 18/07 Cascavel (PR)

Etapa 6 - 15/08 Tarumã (RS)

Etapa 7 - 03/10 Potenza (MG)

Etapa 8 - 05/12 Curitiba (PR)

GT Sprint Race

Etapa 1 - 14/03 Velocitta (SP)

Etapa 2 - 11/04 Curitiba (PR)

Etapa 3 - 23/05 Goiania (GO)

Etapa 4 - 27/06 Interlagos (SP)

Etapa 5 - 18/07 Cascavel (PR)

Etapa 6 - 15/08 Tarumã (RS)

Etapa 7 - 03/10 Potenza (MG)

Etapa 8 - 31/10 A definir

Etapa 9 - 05/12 Curitiba (PR)

