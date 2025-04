A temporada 2025 da GT World Challenge Europe Endurance Cup começa esta semana em Paul Ricard, na França, com um dos grids mais fortes do automobilismo mundial: 59 carros, representando as principais marcas, equipes e pilotos do planeta.

Entre eles, três brasileiros terão a missão de representar o país em uma das competições de endurance mais prestigiadas do mundo — todos pilotando o BMW M4 GT3.

Um dos nomes é Marcelo Tomasoni, que em 2024 se tornou o primeiro brasileiro campeão da Porsche Cup na Europa e agora estreia na GT World como piloto bronze da equipe italiana Ceccato Racing, com o apoio oficial da BMW Motorsport.

Neste novo desafio, Tomasoni contará com o apoio de duas importantes empresas do agronegócio brasileiro, a Tortuga e a Gran 7, levando pelas pistas europeias a força deste segmento do nosso país.

“Estar nesse grid é um sonho sendo realizado. É a chance de representar o nome do nosso Brasil e a força do agro brasileiro pelo mundo. O agro é a potência que o nosso país tem — alimenta o mundo, gera desenvolvimento e carrega uma energia única. Ter ao meu lado duas empresas como a Tortuga e a Gran 7, que representam essa força do agronegócio e poder levar essa nossa bandeira é um orgulho imenso”, destacou Tomasoni, que conquistou a primeira pole e a primeira vitória na Europa, no ano passado, justamente no traçado de 5,791 km de Paul Ricard.

Outro brasileiro no grid é o jovem talento Pedro Ebrahim, piloto silver, que também defenderá as cores da BMW em outra equipe. Ambos têm em comum o suporte e a orientação de um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro: Augusto Farfus, piloto oficial da marca, figura-chave na construção dessa presença brasileira na categoria e que também estará na disputa.

Com categorias que vão do Pro ao Bronze, a corrida de abertura promete ser um verdadeiro teste de resistência, ritmo e estratégia. Em meio a um grid recheado de estrelas, os brasileiros chegam prontos para mostrar força nas pistas mais icônicas da Europa.

Ao todo, o calendário 2025 contará com 10 etapas e a temporada será encerrada em outubro, em Barcelona, na Espanha. A programação oficial para as 6 Horas de Paul Ricard começará com treinos nesta sexta-feira (11). No sábado (12), o classificatório está previsto para as 11h50 (horário local, 6h50 de Brasília). No mesmo dia, será realizada a corrida, a partir das 18 horas local (13 horas de Brasília).

