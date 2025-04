E o tão esperado momento chegou! No último final de semana, em Interlagos, Paulo Willemann Filho, de 14 anos, fez sua estreia no automobilismo depois de várias temporadas de sucesso no kartismo brasileiro e sul-americano.

Em Interlagos, o piloto do Mato Grosso competiu pela primeira vez em um autódromo, disputando a 1ª etapa da Fórmula Delta em um grid composto por 13 pilotos. E a estreia não poderia ter sido melhor.

Na sexta-feira (18), o primeiro dia de atividades no tradicional Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista, Willemann Filho obteve um 4º e um 3º lugar nos treinos oficiais. Na tomada de tempos, porém, o piloto de Várzea Grande (MT) foi o 7º colocado depois de não conseguir “encaixar” uma boa volta.

A corrida de estreia foi bastante positiva e no sábado, depois de marcar a segunda volta mais rápida, Willemann foi o 4º colocado após largar da 7ª posição. “Eu tinha um bom ritmo de corrida, mas me atrapalhei um pouco nas relargadas após a saída do Safety Car e isso me prejudicou, pois não conseguiu abrir a última volta próximo dos líderes para lutar pela vitória”, lembrou o piloto.

O domingo, dia da segunda prova da rodada, começou com uma indefinição dos pneus que seriam utilizados. Ao faltarem cinco minutos para a saída para a pista, a Direção de Prova determinou que os pilotos deveriam competir com pneus para a pista molhada.

“Foi uma prova divertida e desafiadora, pois a pista tinha pedaços começando a secar e outros ainda molhados”, relembrou Paulo, que largaria em 3º por conta da inversão do grid de largada entre os seis primeiros. Porém, por conta de um problema com o pole position na volta de apresentação, Willemann acabou sendo o 2º na ordem de largada.

Paulo, campeão da Copa Brasil e do Sul-Brasileiro e vice-campeão sul-americano de kart, fez bela largada e ao chegar à primeira curva, o “S” do Senna, assumia a liderança para depois abrir uma vantagem segura sobre os concorrentes.

Porém, a entrada do Safety Car quando faltavam quatro voltas para a bandeirada fez toda a diferença desaparecer. Willemann, entretanto, relargou bem, manteve a liderança, suportou a pressão dos concorrentes e recebeu a bandeirada em primeiro, comemorando sua primeira vitória no automobilismo.

O ótimo final de semana de estreia no automobilismo ainda seria coroado com a liderança geral na classificação da Fórmula Delta, com 35 pontos, sete a mais que o segundo colocado.

“Foi um final de semana para nunca mais esquecer”, comemora Paulo. “Deu tudo certo, venci logo em minha estreia no automobilismo e sou líder do campeonato. Agora é trabalhar para que os resultados continuem positivos, pois ainda temos muito trabalho pela frente e adversários muito competentes. Obrigado aos meus apoiadores, patrocinadores, ao meu coach Rodrigo Soares, à minha família e todos que torceram por mim”, finalizou.

