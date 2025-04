Suzuki disputará GT World Challenge Europa com Ricardo Baptista

O GT World Challenge versão Europa terá uma dupla brasileira no grid em 2025: os atuais campeões do GT3 Endurance Brasil, Rafael Suzuki e Ricardo Baptista, vão acelerar o Aston Martin #270 verde com detalhes em amarelo, cores do Brasil e também da equipe belga Comtoyou, atual vencedora das 24 horas de Spa, uma das principais provas de endurance do automobilismo mundial.



“É um dos campeonatos mais fortes do mundo, o maior de GT do mundo. Estaremos numa boa equipe e vai ser legal medir força com pilotos de fábrica, depois desses anos todos só dedicados principalmente à Stock Car”, afirmou Suzuki, elogiando o companheiro Ricardo Baptista.



“É um dos melhores pilotos bronze que temos no país, com títulos no currículo, é um cara muito profissional, então correr com ele é sempre muito bacana”.



Por conta da classificação de Baptista, a dupla disputará a categoria Bronze Cup dentro do grid de 41 carros da Sprint do GTWC. O regulamento estabelece que a dupla tem direito de disputar na classificação geral. O campeonato ainda conta com a Silver Cup, a Gold Cup e a Pro.



Testes privados na Europa



Entre 31/3 e 2/4, Suzuki, Baptista e a equipe Comtoyou realizaram testes privados em Magny-Cours (dois dias) e Zandvoort (um dia), pistas que estão no calendário do GT World Challenge Sprint 2025.



“O começo foi promissor nos treinos e na corrida-teste em Valência e mais recentemente também nesses três dias de testes privados na França e na Holanda. São traçados que não conhecíamos, pistas difíceis com história na Fórmula 1, então foi bom encontrar os limites com calma, sabendo que o nível é alto e precisamos chegar o mais preparados possível”, concluiu Suzuki.



A primeira etapa para Suzuki e Baptista será em Zandvoort, pista que recebe o GP da Holanda de F1, nos dias 17 e 18 de maio. O campeonato começa em Brands Hatch, na Inglaterra, no começo do mesmo mês, mas sem a categoria Bronze na pista.



O GT World Challenge Sprint 2025 conta com os maiores grids de carros Gran Turismo do mundo e a presença de 10 fabricantes de supercarros: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Mclaren, Porsche, BMW, Mercedes, Corvette, Ford e Audi.



Calendário do GT World Challenge Sprint 2025:



Etapa 1 - Brands Hatch 03 a 04 de maio*

Etapa 2 - Zandvoort 16 a 18 de maio

Etapa 3 - Misano 18 a 20 de julho

Etapa 4 - Magny-Cours 01 a 03 de agosto

Etapa 5 - Valencia 19 a 21 de setembro

*Sem participação da categoria Bronze Cup

