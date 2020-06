Alex Zanardi permanece internado na UTI do hospital Santa Maria alle Scotte, em Siena, na Itália, se recuperando do grave acidente em uma estrada em que competia em uma corrida de bicicletas de mão, na sexta-feira. O italiano passou por uma cirurgia na cabeça no mesmo dia e mantém quadro grave, mas estável, desde então.

O médico responsável pelo piloto, Dr. Giuseppe Oliveri falou sobre o caso ao jornal Gazzetta dello Sport e comparou a lesão do italiano com a do heptacampeão mundial de F1, Michael Schumacher.

“Se é uma lesão menos grave que a de Schumacher? O dano axonal parece ter sido evitado, mas é muito cedo para um resultado conclusivo”, disse Oliveri.

Zanardi não sofreu uma lesão axonal difusa, que foi o caso de Schumache quando se acidentou. Neste tipo de lesão, o cérebro se move para frente e para trás, se chocando contra a parede intracraniana. Os danos no córtex cerebral são importantes, que dificilmente o órgão se recupera para exercer novamente funções cognitivas e motoras normais.

“O cérebro é um órgão móvel dentro de uma caixa. O trauma também pode danificar áreas distantes do local do impacto”, continuou o médico.

Perguntado se o outro grande acidente de Zanardi, pela Indy na Alemanha em 2001, poderia interferir na recuperação do piloto e atleta paralímpico, o Dr. Oliveri informou: “Não, o acidente de 2001 não influencia, mas o fato de ele ser atleta e, portanto, ter excelentes condições físicas, nos leva ao otimismo.“

Quando questionado sobre as chances de Zanardi ter a mesma vida que tinha antes do acidente da semana passada, o médico foi prudente.

“É cedo demais para falar. Por enquanto, o fato dele estar estável é a primeira boa notícia. O máximo podemos fazer agora é esperar.”

