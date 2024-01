More than Equal abre inscrições para programa de desenvolvimento de mulheres pilotos

A More than Equal é uma iniciativa global independente - fundada por David Coulthard, vencedor de 13 GPs de F1, pelo empresário e filantropo Karel Komarek - com o objetivo de encontrar e desenvolver a primeira mulher campeã mundial de F1.

Photo by: Right Formula David Coulthard, Entrepreneur Karel Komarek.

A iniciativa está agora aceitando inscrições para seu programa de desenvolvimento de pilotos, mirando mulheres do mundo todo. As candidatas podem preencher o formulário online através do site da More than Equal. O critério de seleção inclui performance atual, histórico no esporte, idade e estágio de desenvolvimento. O prazo para inscrições é 31 de janeiro.

Inscrições selecionadas serão convidadas para mais avaliações, que incluem entrevista, dar às pilotos e seus acompanhantes a oportunidade de conhecer a equipe de coaches e mais.

Além das inscrições públicas, a More than Equal está realizando uma pioneira busca global de talentos através de dados, em colaboração com a firma de tecnologia Smedley Group. Fundado pelo ex-engenheiro da Ferrari Rob Smedley, a Smedley Group possui uma forte herança no esporte a motor, usando tecnologia de ponta da F1 para atacar desafios e descobrir as estrelas do amanhã. A primeira onda de pilotos será selecionada através de uma combinação de um processo sofisticado de identificação de talentos com o Smedley Group e as inscrições.

Inscrições bem sucedidas trabalharão em conjunto com a equipe da casa de coaches experientes em colaboração com um grupo de coaches da Hintsa Performance, reconhecida pelo seu sucesso no desenvolvimento de talentos, contribuindo com pilotos que, somados, conquistaram 18 títulos na F1.

As candidatas passarão por um programa pensado para elas com coaching técnico e tático além de preparação física e desenvolvimento pessoal. O programa pioneiro e global de desenvolvimento de pilotos terá coaching, mentoria e apoio às meninas com potencial de guiar nas categorias de elite, além de um programa próprio apropriado para seu gênero e idade.

Ali Donnelly, CEO da More than Equal, disse: "Nenhuma mulher correu competitivamente na F1 em quase 50 anos, e poucas estão nos níveis de elite de qualquer categoria do esporte a motor atualmente. Para garantir uma mudança estrutural permanente, precisamos fazer coisas diferentes. Para nós, isso significa investir e desenvolver mulheres pilotos no começo de suas carreiras, e estamos emocionados em dar os primeiros passos com o lançamento de nosso programa focado em mulheres em 2024".

Photo by: More than Equal Tom Stanton, More than Equal.

Tom Stanton, chefe de desenvolvimento de pilotos na More than Equal, disse: "Nosso programa é projetado para focar no desenvolvimento de mulheres pilotos em três áreas fundamentais: como piloto, como atleta e como pessoa. Estou animado em trabalhar com o Smedley Group e a Hintsa Performance para maximizar o potencial das pilotos talentosas, tornando-as vencedoras do futuro".