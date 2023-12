Como ciclista de destaque usará a experiência olímpica para incentivar pilotas

Stanton veio da British Cycling para participar da iniciativa, em que foi head de performance nos últimos cinco anos, e tem ampla experiência no desenvolvimento de talentos de elite.

Mas ele trocará as duas pelas quatro em sua nova função, trabalhando em conjunto com a Hintsa Performance para oferecer esse programa, que agora está se concentrando na escolha do primeiro grupo de jovens pilotos com quem trabalhar.

O More than Equal tem como objetivo ajudar a identificar, desenvolver e apoiar a participação feminina no automobilismo e foi fundado por David Coulthard, 13 vezes vencedor de GPs de F1.

A empresa já realizou um trabalho significativo para projetar a estrutura do programa, com o objetivo de oferecer apoio personalizado a um grupo de jovens pilotos do sexo feminino, em oposição à grande maioria do atual treinamento de atletas de elite do automobilismo, que se concentra exclusivamente em pilotos do sexo masculino.

Stanton, que liderará a equipe, passou 20 anos como parte do sistema olímpico e paraolímpico do Reino Unido.

Ele atuou em várias funções diferentes, desde praticante em campo até treinador, passando por líder de desempenho em ciência do esporte.

Mas o que o atraiu para o mundo do automobilismo e para o More than Equal, e como essa experiência será incorporada à sua nova função?

"É diferente de tudo o que já fiz antes", disse ele. "A oportunidade de aproveitar o conhecimento que adquiri trabalhando no sistema olímpico e paraolímpico e aplicá-lo a um sistema relativamente pouco desenvolvido me pareceu um desafio que não poderia ignorar.

"Seja em duas ou em quatro rodas, os princípios são os mesmos. Você está tentando maximizar o potencial das pessoas e essa é uma oportunidade empolgante de fazer algo em um novo campo.

"A chance de trabalhar com o More than Equal, que será pioneiro nesse espaço, foi algo que eu realmente não poderia deixar passar."

Foto de: Right Formula Kate Beavan, membro do Conselho Consultivo da More than Equal, o empresário Karel Komarek, David Coulthard, a CEO da Hintsa, Annastiina Hintsa

Ele continuou: "Acho que o que diferencia o More than Equal é que vamos nos concentrar no próprio piloto, o que significa que analisaremos o que eles fazem fora do carro tanto quanto o que fazem dentro dele.

"É claro que ofereceremos treinamento técnico e tático, além de preparação e desenvolvimento físico, mas também temos um grande foco no desenvolvimento de nossos talentos de outras maneiras.

"Estamos trabalhando com muitas pessoas excelentes nesse programa, incluindo o grupo líder de treinamento baseado em evidências, Hintsa, que é a referência em desempenho e desenvolvimento no automobilismo de elite."

A Hintsa será fundamental para os objetivos do More than Equal. O especialista finlandês em desempenho trabalhou com vários campeões mundiais de F1, incluindo Lewis Hamilton, e é a empresa líder mundial em treinamento baseado em evidências.

A equipe do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Stanton, incluindo treinadores internos a serem anunciados, e a Hintsa trabalharão em colaboração para identificar o pool de talentos femininos antes de apoiar os pilotos a encontrar oportunidades de corrida, treinamento técnico e tático, preparação física e cognitiva, oportunidade comercial e desenvolvimento de marca pessoal.

Ao dar uma breve visão geral dos princípios fundamentais do programa, ele disse: "O objetivo do programa é usar dados e percepções para identificar pilotos jovens e talentosas em todo o mundo e fornecer as ferramentas e os recursos de que elas precisam para se tornarem pilotos de elite.

"Não nos concentraremos apenas no treinamento técnico e tático e na preparação física, mas também daremos uma ênfase significativa ao desenvolvimento pessoal.

"Os três primeiros anos serão centrados na construção de conjuntos de habilidades de alta qualidade de que os pilotos precisam para que possamos ajudá-los a se tornarem os melhores alunos possíveis para que, quando tiverem oportunidades, possam agarrá-las com as duas mãos e ter sucesso.

"Queremos criar um programa projetado especificamente para jovens pilotos do sexo feminino que estejam demonstrando potencial, mas que precisem de apoio para avançar para o próximo nível."

Foto de: More than Equal Tom Stanton, More than Equal

Stanton acrescentou: "Há muitos programas e iniciativas de apoio a pilotos do sexo feminino, mas, em termos de trabalho com esse grupo de idade mais jovem e de desenvolvimento de uma forma apropriada para a idade e o gênero, com financiamento independente, acreditamos que nada tenha sido feito dessa forma antes.

"Estamos muito empolgados com a perspectiva de pegar toda a inteligência que temos sobre como, quando e o que fazer para desenvolver as pilotos do sexo feminino e colocá-la em um programa exclusivo para elas.

"Trabalharemos com a Hintsa para que seu conhecimento técnico sobre desempenho e desenvolvimento, juntamente com nosso conhecimento sobre como desenvolver pilotos, formem um pacote acessível e que possa acelerar o desempenho e a preparação."

Parte do objetivo do Programa de Desenvolvimento de Pilotos More than Equal é ajudar a diminuir a diferença de desempenho entre os gêneros. Um relatório recente da More than Equal explorou os dados que envolvem mulheres e meninas no automobilismo e identificou dois desafios principais para as pilotos do sexo feminino: a diferença de participação e a diferença de desempenho.

A lacuna de desempenho foi destacada pelo fato de a pesquisa ter constatado que as mulheres representam atualmente, em média, apenas 10% em todas as categorias de competição, com o maior índice no kart, um formato que contribui com 40% da participação feminina geral.

Como as atuais pilotos do sexo feminino continuam a competir, elas não estão progredindo no mesmo ritmo para as principais classificações de talentos, onde as mulheres representam uma pequena porcentagem - atualmente apenas 4%.

Mas Stanton disse que o programa pode preencher essa lacuna "tornando nossas pilotos mulheres as melhores aprendizes possíveis".

Ele acrescentou: "Vamos torná-las fisicamente capazes; vamos torná-las mentalmente preparadas, mas também vamos nos certificar de que, técnica e taticamente, elas possam ser as melhores do mundo".

"Nossa visão é que, com o tempo, teremos desenvolvido um sistema que é o melhor lugar para o desenvolvimento de jovens pilotos do sexo feminino."

A More than Equal está atualmente realizando uma busca global de talentos baseada em dados para o primeiro grupo de pilotos, com a fase de inscrição pública sendo lançada no início de 2024.

