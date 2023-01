Motorsport Network lança relatório Elite Motorsport 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Motorsport Network, plataforma digital global no campo automotivo e no automobilismo, com mais de 62 milhões de usuários únicos mensais, lança hoje a “Elite Motorsport in 2023”, retirando algumas das principais tendências e descobertas das recentes pesquisas globais de fãs que realizou com a F1, INDYCAR e MotoGP.

O relatório foi lançado no Autosport International, o principal show de carros de corrida B2B e B2C da Europa, que acontece de 12 a 15 de janeiro no NEC, em Birmingham.

Mais de um milhão de fãs responderam desde que a Motorsport Network iniciou seu programa de pesquisa global de fãs, de 197 países em todo o mundo, com 330.000 entrevistados apenas nas últimas três pesquisas sobre F1, MotoGP e INDYCAR. Com 167.302 entrevistados, a pesquisa da Fórmula 1 não foi apenas a maior pesquisa no automobilismo, mas a maior já realizada em qualquer esporte.

As pesquisas examinam as atitudes dos fãs em várias áreas-chave. Isso inclui o que os fãs pensam sobre a categoria, quais mudanças de regras eles aceitam e quais não. Ela examina em detalhes a mídia e as plataformas sociais que os fãs preferem na cobertura do automobilismo, bem como a participação em corridas e esportes eletrônicos. Todos eles são divididos em tabelas de dados por idade, sexo e país.

Esta é uma informação importante e valiosa para os detentores de direitos, que obtêm uma visão abrangente das atitudes dos fãs globalmente e também podem desenvolver sua estratégia com base nas respostas dos fãs a tópicos desafiadores como controle de custos, sustentabilidade e diversidade. Os detentores de direitos podem usar os dados e descobertas para moldar o desenvolvimento de suas categorias, estratégia de mídia e futuras mudanças nas regras.

A Elite Motorsport em 2023 fornece uma perspectiva consolidada nas categorias líderes, retirando algumas das principais tendências e descobertas das pesquisas de F1, INDYCAR e MotoGP.

- O relatório mostra que todas as três categorias estão testemunhando um número maior de fãs mais jovens e as fãs do sexo feminino também estão sendo atraídas. Houve o dobro do número de respostas à pesquisa mais recente da F1 em comparação com a versão de 2017.

- Os sites dedicados ao automobilismo são agora a fonte de mídia mais usada pelos fãs, à frente da TV. O Twitter é a plataforma de mídia social mais popular, à frente do Facebook e do Instagram.

- O comparecimento nas corridas é alto entre os fãs da INDYCAR e da MotoGP; 48% dos fãs da INDYCAR assistiram a uma corrida nos últimos cinco anos e 41% dos fãs da MotoGP.

- A maioria dos fãs da INDYCAR, MotoGP e F1 acredita que seu esporte desenvolve iniciativas de segurança que beneficiam a sociedade como um todo, enquanto 66% dos fãs da F1 acreditam que a categoria deve desempenhar um papel de liderança no desenvolvimento de combustíveis totalmente sustentáveis. Eles serão introduzidos no esporte em 2026.

O presidente da Motorsport Network, James Allen, que lidera o programa de pesquisa de fãs, disse: “Usando o poder exclusivo da Motorsport Network com seus 62 milhões de usuários únicos mensais e plataformas em 15 idiomas, conseguimos realizar estudos que fornecem a imagem mais clara até agora de a evolução das atitudes dos fãs em relação ao automobilismo. E no geral é um quadro positivo, mostrando que o automobilismo de elite está bem apoiado, crescendo e sendo relevante no mundo de hoje.

Baixe o relatório AQUI!