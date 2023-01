More Than Equal lança Pesquisa Global

Carregar reprodutor de áudio

More Than Equal, uma iniciativa fundada por David Coulthard, vencedor de 13 GPs na Fórmula 1, e o empresário Karel Komarek em junho de 2022, está comprometida a investigar as questões que impactam a participação feminina e a progressão para as categorias de elite do esporte a motor.

Como parte desta pesquisa, a More Than Equal lançou uma Pesquisa Global projetada para explorar as opiniões, percepções e desafios que as mulheres enfrentam.

A pesquisa de 10 minutos de duração pergunta a fãs e competidores sobre os desafios físicos e mentais que as mulheres enfrentam ao competir no esporte a motor. Ela também registra as visões dos fãs sobre como o esporte pode ser mais inclusivo, o impacto de campanhas anteriores e quais órgãos estão em melhor posição para liderar essas mudanças em todos os níveis.

Kate Beavan, conselheiro senior da More Than Equal, disse: "Amamos o esporte, amamos o esporte a motor, e amamos testemunhar atletas de talento excepcional conquistando feitos excepcionais. Porém, já tivemos mais mulheres no espaço em comparação às que estiveram atrás do volante de um caro de F1".

"Essa pesquisa ajudará a montar as fundações que nos ajudarão a pesquisar globalmente pelos maiores talentos femininos das corridas, dando a elas treinamento holístico e apoio no mesmo nível de talentos masculinos, removendo barreiras em direção à diversidade de gênero nas principais categorias de monopostos de esporte a motor".

A pesquisa irá explorar como que as pessoas que responderam participam no esporte a motor, seja como 'fã de sofá' ou um piloto de alto nível, e como eles consomem notícias e informação. Ela explora a atitude em relação à participação feminina, incluindo quais categorias os fãs acreditam que as regras viabilizam ou não a participação feminina.

A pesquisa analisa também a atitude dos fãs, como se eles acham que homens e mulheres estariam melhor competindo em categorias diferentes e se a presença das mulheres em determinada categoria encorajaria outras mulheres a assistir ou participar.

Isso levanta ainda questões sobre a habilidade das mulheres em competir nas categorias de elite, como se elas têm a velocidade de reação necessária, a habilidade de interpretar dados técnicos fundamentais ou se estereótipos de gênero impedem a participação feminina.

A pesquisa online está hospedada no Motorsport.com até 03/02/2021, e está disponível em 15 idiomas diferentes, e promete ser o estudo mais compreensivo do tipo já feito.

Para acessar a pesquisa, clique no link a seguir: https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/

