Em Davos, Fabiana Ecclestone fala sobre inclusão feminina

Carregar reprodutor de áudio

Cidade-sede do Fórum Econômico Mundial, Davos, na Suíça, foi o palco para um evento que leva mulheres do mundo todo a diversos ciclos de discussões sobre como atingir a igualdade entre gêneros, especialmente igualdade salarial e de oportunidades, em meios que vão da política ao esporte, passando pela indústria, ciência e pelo mundo dos negócios.

Responsabilidade corporativa, impacto econômico, a guerra na Ucrânia, os crescentes protestos contra a obrigatoriedade do uso do hijab no Irã, liderança, crescimento de parcerias e outros grandes desafios enfrentados pelas mulheres há várias décadas foram alguns dos assuntos abordados em diversos painéis nesta terça (17) e quarta-feira (18) em Davos no Fórum Equality Lounge.

Vice-Presidente da FIA (Federação Internacional do Automóvel) para o Esporte na América do Sul, Fabiana Ecclestone foi uma das executivas convidadas para o evento, e participou das discussões no painel denominado “Impulsionando a Igualdade com as Mulheres que Lideram no Esporte a Motor”.

“É um evento importantíssimo, que traça diretrizes e estratégias sobre como alavancar a presença feminina em igualdade em todos os setores da sociedade. Fala-se sobre as barreiras enfrentadas, como enfrentá-las, o que tem sido feito e o que pode ser feito, com foco em inclusão e igualdade de oportunidades, salarial, de espaços e de papel estratégico”, destaca Fabiana.

No ciclo de discussões, Fabiana teve a companhia de Romina Gingasu, membro da Fundação Centro Dino Ferrari, que auxilia e promove a pesquisa científica no campo das doenças neuromusculares, neurodegenerativas e cerebrovasculares, e da piloto Maya Weng, da academia de desenvolvimento da Ferrari, atualmente competindo na Fórmula Regional Europeia.

De acordo com a Vice-Presidente da FIA para o Esporte na América do Sul, o Equality Lounge é também uma grande oportunidade de aprendizado. “É uma fantástica troca de experiências, com mulheres de todos os lugares e todas as idades, com os mais diversos níveis de experiência e expertise. Espero ter contribuído no painel com a experiência que tivemos no primeiro ano da nova administração da FIA, os objetivos que colocamos no horizonte e como estamos trabalhando para alcançá-los, trazendo um número cada vez maior de mulheres para a indústria do automobilismo e especialmente nas pistas”, afirmou.

F1: WIILIAMS será a ‘MERCEDES B’? Como NOVO CHEFE pode tirar equipe do BURACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #213 – Briga por 11ª equipe escancara crise entre FIA e F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music