O Motorsport.com seguirá em 2022 o processo de expansão de suas plataformas no Brasil. Por isso, se você é uma jornalista ou uma estudante de jornalismo e tem velocidade nas veias, chegou sua chance de fazer parte da nossa equipe! Temos vaga para redatora em São Paulo.

Para participar do nosso processo seletivo, basta preencher o formulário que está aqui e ter nível pelo menos intermediário em inglês. Complete os dados e deixe uma breve resenha sobre a temporada 2021 da F1, com foco na rivalidade entre o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Mas acelere, pois o prazo é curto!

Toda a seleção é organizada e liderada pelo Motorsport.com, que fará uma entrevista com as candidatas mais bem colocados na fase inicial do processo. Além disso, a iniciativa conta com a ampla divulgação da comunidade Girls Like Racing, grupo que conta com mais de 5000 seguidores e é liderado pela engenheira Erika Prado, com anos de atuação e experiência no esporte a motor brasileiro.

SOBRE O MOTORSPORT.COM

O Motorsport.com é a sua referência global para informações completas e atualizadas sobre o fascinante mundo do esporte a motor. Maior plataforma do mundo na cobertura do setor, está presente desde 2015 no Brasil, onde se destaca pelas coberturas via site, YouTube e podcasts, sempre figurando entre os mais destacados veículos de automobilismo e motociclismo, tanto nacional quanto globalmente.