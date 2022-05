Carregar reprodutor de áudio

Como se fosse um trator, a equipe liderada por Mattias Ekstrom conquistou toda a glória no circuito de rua de Pau Ville (França) no início de uma nova temporada da copa do mundo de carros elétricos de turismo, a FIA ETCR.

Além da vitória de Ekstrom, a equipa CUPRA EKS colocou Adrien Tambay e Tom Blomqvist nas outras duas vagas do pódio e levou para casa o primeiro troféu de construtores.

Embora possa ter parecido moleza para a equipe espanhola, o nível dos pilotos nesta temporada aumentou consideravelmente como Bruno Spengler ou Maxime Martin com vasta experiência no DTM. O grid também conta com veteranos como Mikel Azcona, que trocou a CUPRA pela Hyundai - formando dupla com Jean-Karl Vernay. Todos eles estiveram muito próximos nas eliminatórias.

Os "estreantes" são pilotos que se adaptaram bem às exigências dos carros elétricos e ao formato de competição desde o início e não se basearam na falta de experiência com as máquinas ETCR como desculpa.

Race action Photo by: Cupra

Esta rápida adaptação fez com que os veteranos não descansassem sobre os louros e dessem tudo de si, chegando mesmo a bater no muro ao empurrar - como foi o caso de Jordi Gené, CUPRA EKS, que bateu em uma das chicanes e não conseguiu terminar a prova.

Neste campeonato, os carros são partilhados por dois pilotos diferentes, pelo que o incidente de Gené obrigou a equipa CUPRA EKS a reparar o carro em tempo recorde para que Tom Blomqvist pudesse entrar em pista.

O impressionante trabalho dos mecânicos da CUPRA EKS que tiveram de alterar, entre outras coisas, o sub-chassis, a caixa de direção e o nariz em fibra de carbono, foi decisivo para que o estreante de série Blomqvist subisse ao pódio.

Isso só é possível com uma equipe de mecânicos experientes, que conhecem o carro ao milímetro e que trabalham juntos há muitos anos. Muito do sucesso deste fim de semana pode ser atribuído a eles.

Tom Blomqvist, Mattias Ekström, Adrien Tambay, Jordi Gene, Cupra EKS Photo by: Cupra

“Terminar entre os três primeiros e ser um fabricante de topo no nosso primeiro fim de semana com a CUPRA EKS Racing é um resultado dos sonhos”, disse o vencedor do encontro, Mattias Ekstrom.

"Claro, só pode haver um vencedor e estou feliz por ser eu, mas Adrien e Tom fizeram um trabalho perfeito neste fim de semana que nos permitiu marcar o máximo de pontos.

A próxima etapa do FIA ETCR será no circuito turco de Istambul Park, de 21 a 22 de maio.