duPont REGISTRY adiciona veterano do mercado de carros de luxo como diretor e novo investidor estratégico

Carregar reprodutor de áudio

MIAMI, FL (31 de maio de 2022) – A duPont REGISTRY, uma empresa da Motorsport Network, anunciou hoje a adição de Ken Harte como seu diretor e seu mais novo investidor estratégico. A duPont REGISTRY, a fonte mais confiável de carros exóticos, clássicos e de luxo, convocou o veterano automotivo de 30 anos para supervisionar sua equipe de vendas e gerenciamento de estoque, à medida que a empresa continua sua transformação digital.

Harte ingressou na duPont REGISTRY depois de passar mais de duas décadas atuando em cargos de gerenciamento sênior nas principais concessionárias de automóveis de luxo, tornando-se uma das mais vendidas do país para marcas como Rolls Royce, Bentley, Bugatti e BMW. Harte tem uma profunda compreensão das operações das concessionárias e vasta experiência em tecnologia para transformar a experiência de luxo para marcas, parceiros e clientes.

Ken Harte disse: “Estou emocionado por me juntar à equipe duPont REGISTRY. É um momento incrível para esta marca, pois investe fortemente em infraestrutura de tecnologia avançada para expandir além da impressão para os canais digitais. Estou empolgado em alavancar minha experiência para cultivar os relacionamentos da duPont REGISTRY com milhares de revendedores de carros de luxo em todo o país e usar minhas conexões no setor para recrutamento para aumentar nossa equipe interna e apoiar nossa expansão em novas verticais.”

Por mais de 36 anos, a duPont REGISTRY conecta revendedores e colecionadores de automóveis de luxo em todo o mundo. Sob o portfólio da Motorsport Network, a empresa está aproveitando novas tecnologias para promover sua posição como o mercado automotivo de luxo mais influente e sofisticado.

Steven Chapman, presidente da duPont REGISTRY, disse: “É um momento crucial para a duPont REGISTRY, à medida que evoluímos de uma fonte de carros exóticos, ultra e luxuosos para nos tornarmos a plataforma de luxo definitiva. Ken traz uma vasta experiência do revendedor e do lado operacional que a duPont REGISTRY aproveitará para garantir que oferecemos o nível de experiência que nossos clientes esperam de nossa marca.”