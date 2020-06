Zanardi permanece estável na UTI, mas médicos continuam cautelosos

Alex Zanardi permanece na UTI do hospital Santa Maria alle Scotte, em Siena, na Itália, onde se recupera de grave acidente de bicicleta de mão, ocorrido na região, quando competia na sexta-feira. Ele passou por uma delicada cirurgia cerebral no mesmo dia e desde então permanece intubado e respirando artificialmente.

Neste domingo pela manhã, o hospital emitiu novo boletim médico, atualizando o estado de saúde do ex-piloto da F1 e Indy.

“Quanto às condições clínicas do atleta Alex Zanardi, internado no hospital Santa Maria alle Scotte em Siena desde 19 de junho, após um acidente rodoviário, o Departamento de Saúde informa que o paciente passou a noite em condições de estabilidade cardiorrespiratória e metabólica. As funções dos órgãos estão adequadas. Está sempre sedado, intubado e ventilado mecanicamente.

“O neuromonitoramento em andamento mostrou alguma estabilidade, mas esse número deve ser tomado com cautela, porque o quadro neurológico permanece grave. As condições atuais de estabilidade geral ainda não permitem excluir a possibilidade de eventos adversos e, portanto, o paciente sempre permanece em um prognóstico reservado.”

“A próxima atualização será informada às 12 horas de segunda-feira (local) de 22 de junho.”

Fake news desmentida

Após o acidente, alguns comentários falsos atestaram que Zanardi estava distraído no momento do acidente porque estava segurando um telefone celular, gravando sua corrida. Segundo apurado pelo jornal Corriere della Sera, Zanardi estava com as duas mãos no guidão da bicicleta. Representantes da promotoria de Siena, que investiga o caso, viram alguns vídeos amadores do acidente e já descartaram essa possibilidade.

