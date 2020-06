Médico que operou Zanardi diz que piloto pode ter “melhora lenta” ou piora “repentina”

O estado de saúde de Alex Zanardi é grave. Após o acidente na tarde de sexta-feira, durante uma competição em que o italiano participava com sua bicicleta de mão, o ex-piloto de F1 foi levado para o hospital Santa Maria delle Scotte, em Siena.

Ele foi submetido a uma neurocirurgia realizada pelo Dr. Giuseppe Olivieri. O próprio Olivieri falou à imprensa sobre a operação e sobre as condições do campeão.

"A intervenção foi como deveria ter sido, para uma situação inicial que era muito séria", disse Olivieri.

"Não sei qual será o prognóstico. O quadro neurológico no momento não está avaliado, é algo que veremos com o tempo, quando ele acordar, se acordar."

A situação de Zanardi, no entanto, continua muito séria, como explicado no primeiro boletim médico publicado esta manhã.

"Isso significa que você está em uma situação em que pode até morrer. E nesses casos, as melhorias ocorrem lentamente, enquanto o agravamento pode ser repentino."

O que acontecerá nos próximos dias é imprevisível, segundo o médico: "Pode ser estabilizar em uma semana, dez dias. E então, se tudo correr bem, ele poderá acordar lentamente e ser avaliado."

"Ele tem um cateter para medir a pressão intracraniana que nos mantém informados sobre as condições do cérebro. Se necessário, será realizada uma tomografia computadorizada, mas apenas se a pressão variar", concluiu Olivieri.

