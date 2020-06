Zanardi não estava gravando corrida com celular na hora do acidente, diz jornal

Após o grave acidente de Alex Zanardi em uma estrada italiana nesta sexta-feira, uma série de informações falsas também começaram a surgir. Uma das principais era de que o piloto e atleta paralímpico teria se distraído por estar de posse de um celular para gravar sua passagem.

O jornal italiano, Corriere della Sera publicou que esta possibilidade não existe, depois de coletar informações de fontes credenciadas. Segundo a publicação, os investigadores atestaram que Zanardi estava com as mãos no guidão da bicicleta, após assistirem vídeos amadores para reconstituir o que aconteceu na estrada provincial 146, no trecho que leva de Pienza a San Quirico d'Orcia.

Zanardi estava a uma velocidade estimada de 40 km/h quando perdeu o controle de sua bicicleta de mão, se chocando contra um caminhão, embora, dizem relatos, que o motorista tentasse de todas as maneiras evitar o que poderia ter sido um impacto frontal.

A investigação determinará o que de fato houve, mas as bicicletas de competição são meios muito especiais, feitas para dar o máximo desempenho e que não são fáceis de controlar, pois podem ser afetados pela menor irregularidade do asfalto.

Zanardi contribuiu pessoalmente para o desenvolvimento de suas bicicletas de mão e sempre contou com o suporte técnico da Dallara, uma das maiores fabricantes de carros de corrida do mundo. O veículo, com uma sofisticada estrutura de carbono, passará por uma série de verificações para reconstruir a dinâmica do acidente contra o veículo pesado.

